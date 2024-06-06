水火同源「以火祭江」 台南國際龍舟錦標賽開幕亮點一次看

即將成真火舞團表演，將運河上的龍舟轉化成華麗的「火龍」。（台南市府提供）

2024/06/06 21:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台南國際龍舟錦標賽今（6）日祭江暨開幕典禮，藉由火舞「以火祭江」，營造火龍與水龍共舞，「水火同源」護台南意象，祈求國泰民安，為今年台南國際龍舟錦標賽揭開華麗序幕。

黃偉哲說，今年適逢「台南400」，重要的歷史里程碑，得獎格外特別有意義， 期望各位選手都能夠有最好的表現，也歡迎大家來觀賽加油。 若是蘇姿丰或黃仁勳來到台南，也希望他們來看看龍舟賽這個盛大的民俗活動。

台南龍舟賽是全國歷史最悠久的龍舟賽事，傳承至今已超過300年，所以台南龍舟賽依然堅持全用木船競賽。開幕前，先由台南市長黃偉哲依古禮舉行祭江儀式，藉由乘龍舟祭江以祈求今年賽事活動圓滿順利。

祭江儀式時，正巧下起毛毛細雨，幸好天公作美，祭江結束，雨就停歇了，開幕典禮順利展開。「即將成真火舞團」將龍舟轉化成華麗的「火龍」在舞台上舞動，以火祭江傳達聖火，與運河上的龍舟「水龍」共舞精彩。

體育局長陳良乾說，台南龍舟賽不止堅持傳統，也在傳統中追求創新，營造雙龍共同守護台南這塊土地，也賜福給每個來台南參加龍舟賽的朋友們，歡迎大家來安平運河觀看最精采的龍舟激戰。

今年龍舟賽即日起到10日在台南運河安億橋到承天橋登場，有97隊參賽隊伍，合計2212名選手較勁，活動會場更有百攤特色美食、農產品及文創攤位，還有精彩的藝文表演與體驗活動區，可以玩立蛋，又可玩童玩，不僅讓民眾可以隨興吃喝看比賽，也可買精緻的伴手禮帶回家，讓民眾端午連假期間到台南看龍舟熱鬧一夏。

台南國際龍舟錦標賽，由台南市長黃偉哲主持祭江儀式。（台南市府提供）

即將成真火舞團在舞台上精彩表演。（台南市府提供）

即將成真火舞團表演「火龍」。（台南市府提供）

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