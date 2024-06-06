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又是違規停車！八旬婦疑為閃車遭輾斃 警方急尋「白色貨車」

林姓婦人騎的電動車，疑似為了閃避違規停車才遭輾斃。（警方提供）

林姓婦人騎的電動車，疑似為了閃避違規停車才遭輾斃。（警方提供）

2024/06/06 15:08

〔記者王捷／台南報導〕今天上午一名80多歲的林姓婦人騎電動車要去買菜，疑似為了閃避一輛停在路肩的小客車、一輛占用道路的貨車，遭到另一輛大貨車擦撞輾斃，半張臉凹陷身亡，警方通知其丈夫到場，得知妻子不幸身亡，丈夫悲痛欲絕，久久無法言語；肇事大貨車駕駛到案後也很茫然，表示不知有撞到人。

這起事故發生在台南西門路上，道路旁一邊是新光三越百貨，一邊則是超市、水果攤，還有台南知名的藍晒圖園區，觀光人潮多、停車需求量大，有前民代親屬的豪車也在該處被拖吊，但當地停車格位不足，讓警方很困擾，考量店家有上下貨需求增設卸貨區，但業者卻反映卸貨區的避車格沒有規劃好。

據了解，陳姓婦人當時正騎電動車要去買菜，疑為閃避一輛停在路肩的小客車、一輛違規佔用慢車道的白色貨車，因此偏向快車道，正巧一輛橘色大貨車通過，陳婦遭大貨車輾壓，導致半邊臉部凹陷。

由於陳婦騎電動車，警方無法以車牌追人，起初還不能確認身分，最後通知陳婦的丈夫到場，因情況過於悲慘，員警一開始還不敢告知陳婦的丈夫噩耗。

警六分局指出，白色貨車的駕駛疑似違規停車，將會請駕駛到案說明，另外關於避車格位需要會同相關單位會勘才能改善。

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