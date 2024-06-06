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成大榕園有老樹「腹裂腸爆」還能活下來 展現堅韌生命力

成大榕園這棵老榕格外與眾不同，展現堅韌生命力。 （記者洪瑞琴攝）

成大榕園這棵老榕格外與眾不同，展現堅韌生命力。 （記者洪瑞琴攝）

2024/06/06 13:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成大榕園老榕綠意盎然，是成大人校園情感記憶，更是台南地標。其中有1棵曾遭強颱侵襲霹倒慘狀如「腹裂腸爆」，經學校「視樹如命」診斷治療，終於搶救回來，形成倒伏又抓地開張的獨特樹狀，格外與眾不同，見證只要有心護樹，老樹自有其姿態展現堅韌生命力。

這棵老榕樹原有3大側枝，2015年8月8日蘇迪勒颱風侵襲，導致東南側枝完全斷裂，西北側部分斷裂，只剩南側枝大致良好，成大尋找校內外專家意見，擬訂養護計畫，全力搶救，盼老榕樹能儘早恢復往日綠意盎然的蓬勃生機。

成大表示，養護作法在榕樹周邊架設圍籬，維護安全，並進行土壤改良以利榕樹生長。移開斷裂的東南側枝就地安放，利用殘枝扦插育苗，西北側枝就地養護，進行傷口整修，給予安全支撐，大致良好的南側枝維持現狀，讓樹木自我休養，必要時給于安全支撐。

此外，成大也整理老榕樹的生態紀錄，重新全面檢視校園內樹木生態環境，倡導護樹正確觀念，營造永續的校園生態環境。

「種樹容易、護樹難」成大表示，老樹需要長時間照護才能生生不息，這棵榕樹近來的確狀況有改善，尚待多觀察一段時間與調養，以確定有更好的生長，希望老樹恢復得更理想。

老榕有支撐架持續生長。（記者洪瑞琴攝）

老榕有支撐架持續生長。（記者洪瑞琴攝）

斷裂的側枝就地安放，利用殘枝扦插育苗繼續生長。（記者洪瑞琴攝）

斷裂的側枝就地安放，利用殘枝扦插育苗繼續生長。（記者洪瑞琴攝）

成大榕園這棵老樹綠葉雖不像其他樹茂盛，但「斷腹」生存意志樹勢格外顯眼。（記者洪瑞琴攝）

成大榕園這棵老樹綠葉雖不像其他樹茂盛，但「斷腹」生存意志樹勢格外顯眼。（記者洪瑞琴攝）

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