為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

6/5世界環境日 台江師生故事展齊倡守護河川

6月5日是世界環境日，台江師生舉辦台江流域學習故事展，分享學習成果。（社大台江分校提供）

6月5日是世界環境日，台江師生舉辦台江流域學習故事展，分享學習成果。（社大台江分校提供）

2024/06/05 16:35

〔記者蔡文居／台南報導〕今天6月5日是世界環境日，來自安南區和順國中、小台江、長安國小、土城高中等台江流域學校師生，舉辦台江流域學習故事展，分享探索台江流域文化及環境生態的專題學習成果，共同呼籲守護河川，保育環境，營造綠色永續的台南城市。

台南社大台江分校說，第3回台江流域學習故事展共有和順國中、小台江、長安國小、海東國小、安佃國小、安慶國小、顯宮國小、安南國中、土城高中、瀛海中學、社大台江分校等學校親師生參與，共同進行文化路徑空間設計、水資源探索、台江故事屋、機器人等專題作品，於今天世界環境日舉行分享會。

和順國中校長杜俊興說，第3回台江流域學習故事展，展出各校的專題研究作品，從台江故事屋到台江水利古道踏查，作品非常精彩，透過台江流域學習探索，孩子知道家鄉環境生態的珍貴，也發現生活沒有歷史是無味的，鼓勵同學持續探索台江，變成更有文化、不一樣的台江人。

小台江同學高翊宸說，他們每週三都會去淨堤，進行水質檢測和河川巡守，河川水質漸漸變乾淨了，所以招潮蟹就重現了。呼籲民眾不要亂丟垃圾，讓招潮蟹可以一直留在台江。

長安國小老師翁育民說，讓學生長期參與「台江流域學習」，一方面要能觀察日常生活、寫成文稿，另方面則要根據文稿寫出種種故事或作品，這樣的經驗與過程，從小培養學生成為終身學習者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
響應世界環境日 環署推減塑惜食活動送5000綠點
2023/05/16 16:37

響應世界環境日 環署推減塑惜食活動送5000綠點
來新北輕旅行 自帶旅宿備品環保局加碼抽萬元「綠遊金」
2024/06/04 12:28

來新北輕旅行 自帶旅宿備品環保局加碼抽萬元「綠遊金」

國際品質大賞認證！CIMOR拿下雙面金獎
世界環境日 能轉盟成立「淨零轉型地方連線」邀六都提自治條例
2023/06/05 12:17

世界環境日 能轉盟成立「淨零轉型地方連線」邀六都提自治條例
海洋公民基金會配合世界環境日 聲明菸蒂是有毒塑膠海廢
2024/06/05 12:02

海洋公民基金會配合世界環境日 聲明菸蒂是有毒塑膠海廢

碳佐誠品來了！台南南區超級黑馬
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播