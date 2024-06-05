6/5世界環境日 台江師生故事展齊倡守護河川

6月5日是世界環境日，台江師生舉辦台江流域學習故事展，分享學習成果。（社大台江分校提供）

2024/06/05 16:35

〔記者蔡文居／台南報導〕今天6月5日是世界環境日，來自安南區和順國中、小台江、長安國小、土城高中等台江流域學校師生，舉辦台江流域學習故事展，分享探索台江流域文化及環境生態的專題學習成果，共同呼籲守護河川，保育環境，營造綠色永續的台南城市。

台南社大台江分校說，第3回台江流域學習故事展共有和順國中、小台江、長安國小、海東國小、安佃國小、安慶國小、顯宮國小、安南國中、土城高中、瀛海中學、社大台江分校等學校親師生參與，共同進行文化路徑空間設計、水資源探索、台江故事屋、機器人等專題作品，於今天世界環境日舉行分享會。

和順國中校長杜俊興說，第3回台江流域學習故事展，展出各校的專題研究作品，從台江故事屋到台江水利古道踏查，作品非常精彩，透過台江流域學習探索，孩子知道家鄉環境生態的珍貴，也發現生活沒有歷史是無味的，鼓勵同學持續探索台江，變成更有文化、不一樣的台江人。

小台江同學高翊宸說，他們每週三都會去淨堤，進行水質檢測和河川巡守，河川水質漸漸變乾淨了，所以招潮蟹就重現了。呼籲民眾不要亂丟垃圾，讓招潮蟹可以一直留在台江。

長安國小老師翁育民說，讓學生長期參與「台江流域學習」，一方面要能觀察日常生活、寫成文稿，另方面則要根據文稿寫出種種故事或作品，這樣的經驗與過程，從小培養學生成為終身學習者。

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