台南特有！畢業典禮驚見金世正

南韓巨星金世正為台南畢業生獻上祝福。（台南市府提供）

2024/06/05 13:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市德光中學昨（4日）舉行畢業典禮，網友在社群平台threads發出一段韓國明星金世正的畢業祝福影片，讓全校師生放聲尖叫，台南市長黃偉哲也在底下留言「還沒有畢業的同學們，還有其他驚喜等著你」，讓網友大喊台南人好幸福。

德光中學這場畢業典禮進行到一半，投影幕上突然出現韓國明星金世正的身影，並帶來祝福，金世正說：「大家好，我是金世正，台南的畢業生們，真心的恭喜你們畢業囉！祝大家都能在自己的舞台上發光發熱，再次恭喜你們。」

網友紛紛留言表示：「台南又贏，好羨慕」、「黃偉哲真的大贏」、「台南學生真的吃太好」、「扯爛，世正歐膩太寵台灣了」，黃偉哲也親回：「還沒有畢業的同學們，還有其他驚喜等著你，祝福你畢業快樂喔！」

黃偉哲表示， 2024年適逢「臺南400」，2023跨2024年的跨年晚會邀到多組國內外人氣明星來台南演出，多元且國際化的精采節目獲得廣大迴響，尤其是韓國藝人金世正演唱華語歌曲驚艷四座，備受年輕族群喜愛，為青春留下美好回憶，也彰顯與世界「交陪」。

為了讓台南的學子們有難忘的畢業典禮，今年特別邀請包含金世正在內的多位明星錄製影片獻上祝福。黃偉哲還賣個關子，除了金世正，還有其他明星，準備了多支影片以隨機的方式在不同學校播放，「猜猜看還有誰呢？敬請各位畢業生們拭目以待！」

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