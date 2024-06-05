警抓「單手騎車」撞攤26歲男 單親媽翻出「逆轉證據」仍敗訴

林姓男子騎車與鳴笛的警車擦撞，成了植物人，林母為她奔走法院，但國賠二審敗訴。（民眾提供）

2024/06/05 06:21

〔記者王捷／台南報導〕2020年間26歲林姓男子擦撞鳴笛的警車，成了植物人，當時警方指出，是為取締毒品，且警車有鳴笛沒有過失，國賠一審認定林男未注意警笛敗訴，二審時林母找到警方工作紀錄簿，發現警員當天，是為了取締毒品人口「沒有裝後照鏡、單手騎車」，她以為這項證據能逆轉，希望國賠二審能重新勘驗，但仍敗訴。

這件意外，發生在2020年6月12日上午9點多，警員駕駛巡邏車，因急著支援其他派出所，在經過路口時鳴警笛左轉，與騎機車的林男發生碰撞，國賠一審時，林母質疑警方鳴笛通過路口，當時勤務是否有急迫性？警方指出，是為了取締毒品，且在警車鳴笛，有優先路權，國賠一審採信警方說法，一審敗訴。

林母上訴二審，當時她找出警員的工作紀錄簿，發現當天員警在執行巡邏勤務時，發現有「機車未裝設後視鏡且機車騎士單手騎乘」的交通違規情事，才趨前攔停，因機車騎士規避接受檢查，員警遂以無線電呼叫支援，雖然事後發現違規騎士是毒品人口，但與「查捕毒販」的行動根本不同。

依據警政署對「緊急」與「非緊急」勤務的認定，以「警察人員駕車安全考核實施要點」中的第2點提到，取締重大交通違規不服攔檢稽查，不立即制止，有危害交通安全之虞者，屬於緊急勤務，可以鳴警笛。

雖然警方鳴笛可能符合規定，但林母認為，警員應該要曉得，即使警車鳴笛，在交通繁忙時段、通過車流量甚大的路口，有可能民眾無法聽到，因此駕車應該要更謹慎，如果是因為這種「緊急任務」，讓她的兒子迄今癱臥在床，她心中實在有滿腹委屈。

如今，雖然國賠二審敗訴，林母考慮是否要上訴，她希望有第三方單位能通盤考慮案發的時間點、車流量，考慮種種因素通盤重新鑑定肇因，也希望警察機關能重視警員駕車習慣、值勤心態、執法過程的正當性、合法性及比例原則，避免將來再發生類似憾事。

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