動靜態攏有！台南南區市民學苑6班別7月陸續開課

台南南區市民學苑辦理的松安樂活歡唱班師生上課情形。（圖：南區公所提供）

2024/06/04 19:35

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區公所為活化里社區活動中心並提供市民終身學習場域，今年7月起相繼開辦6班次市民學苑課程，包括文南社區-舞動時代歌曲、大林里-心靜禪繞畫藝術、松安里-樂活歡唱班、府南里-玩捏麵人、明亮里-手工皂與防蚊液DIY及鹽埕里-不老生涯（透過社群軟體記錄學習點滴）等課程，歡迎踴躍報名參加。

南區公所表示，2024年度市民學苑課程將於7月1日起相繼開課，歡迎有興趣的民眾參考課程資訊，可逕洽各報名聯絡人。

1、舞動時代歌曲風：7/1~8/5 每週一（14：00~16：00） 於文南里社區活動中心，報名聯絡人：郭怡蘭06-2631495/0963132118。

2、心靜禪繞畫藝術：7/1~8/5 每週一（18：00~20：00） 在大忠大林社區活動中心，報名聯絡人：劉相明 0937495959。

3、松安樂活歡唱班：7/4~8/8 每週四（14：00~16：00） 在灣裡聯合里活動中心，報名聯絡人：黃高能0933296866。

4、逗趣玩捏麵人：7/9~7/26 每週二、五（13：30~15：30） 於府南里社區活動中心，報名聯絡人：尤俊銘06-2651402。

5、手工皂防蚊液DIY：7/9~8/13 每週二（18：30~20：30） 於明亮里活動中心，報名聯絡人：陳麗聰 06-2616382。

6、不老生涯-透過社群軟體記錄生涯學習點滴：8/11~9/29 每週六（14：00~16：00）於白雪社區活動中心，報名聯絡人：林美蘭0983803817。

南區區長蕭琇華表示，市民學苑不僅多元有趣，亦提供不同年齡層里民參與學習，民眾可以體驗各式各樣的課程提升自我，更可藉由在課程中與老師、學員們的互動，培養新的興趣及擴展人際關係，讓日常生活更豐富。

台南南區市民學苑辦理的松安樂活歡唱班師生上課情形。（圖：南區公所提供）

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