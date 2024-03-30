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連說10次「不要緊」！阿伯被撞到逆轉敗訴

黃姓阿伯跟羅姓副教授發生擦撞，但他15天後才驗傷，在現場還連說沒事。台南地院（圖）合議庭最後判處羅男無罪。（資料照）

黃姓阿伯跟羅姓副教授發生擦撞，但他15天後才驗傷，在現場還連說沒事。台南地院（圖）合議庭最後判處羅男無罪。（資料照）

2024/03/30 20:26

〔記者王捷／台南報導〕黃姓阿伯沒有靠右騎車，羅姓副教授開車也沒有靠邊，兩人對向發生擦撞；黃姓阿伯被撞後，過了15天去驗傷，發現肩膀退化，對羅男提告過失傷害。沒想到簡易庭判羅男拘役20天，羅男不服提上訴；合議庭除認為驗傷時間有疑慮外，還調出警員密錄器，證明黃阿伯在車禍現場連說10次不要緊，因此改判羅男無罪。

這件車禍發生在2022年，羅副教授與一名黃阿伯發生碰撞，檢方起初認定，兩人都因為未靠邊行走，所以都有責任，但是在一審簡易庭時認為羅男有過失傷害的責任，所以判拘役20天。

然而，羅男上訴後，合議庭發現檢方提出的證據存有些疑慮，無法直接證實羅男有過失。首先，黃男主張因這起車禍受了右肩挫傷，但出示的診斷證明就醫日期，與事故時間已相隔15天，而且沒有骨折只有肩膀退化。

另外，警方當場拍攝的影片也未見黃男有明顯受傷跡象，雖然片中出現他似乎身體不適的畫面，但當時黃男只表示自行處理，未向警方說明傷勢部位，到場的女警還一直勸黃男去醫院檢查看看，不然羅男也會害怕。

從現場的譯文可以發現，黃男連說了10次不要緊，基於缺乏積極證據，證明羅男有過失疏失，所以仍需依循無罪推定原則，做出有利於被告的判決，最後南院合議庭改判羅男無罪。

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