黃文全操刀台灣燈會《惜福．一定成功》燈區 獲法國設計獎白金獎

台南知名燈藝師黃文全（右3）創作《惜福．一定成功》燈區，榮獲2024法國設計獎白金獎殊榮。 （安南區公所提供）

2024/03/30 16:19

〔記者王姝琇／台南報導〕由台南知名燈藝師黃文全操刀，以媽祖及台灣信仰與生活為主題創作的2024台灣燈會《惜福．一定成功》燈區，榮獲2024法國設計獎白金獎殊榮。

2024台灣燈會於3月10日落幕，其中黃文全操刀的《惜福．一定成功》燈區，涵蓋主燈《福泰安康》，及《升官成功》、《比賽成功》、《安產成功》、《研發成功》、《理財成功》、《結婚成功》、《睡飽成功》、《學習成功》和《戀愛成功》，共計10座作品，祈求國家社會至個人理想目標都能夠順利，一切成功、平安；榮獲2024法國設計獎白金獎肯定。

主燈《福泰安康》以巨型媽祖及千里眼、順風耳佇立於平安、成功之城門上為主題，全展區環繞著6個台灣與台南的故事，巧妙地聚合傳統與創新藝術，承載台灣歷史的美麗面貌。黃文全說，媽祖立於城門之上，設計展現如同媽祖香醮，讓民眾感受不同的鑽轎腳體驗，由城門入口「平安」進入，穿過隧道帶著「成功」出門，祈求新的一年能夠財源廣進、平安健康、萬事如意；非常榮幸國際獎項肯定。

安南區長魏文貴說，出身於安南區中洲寮的黃文全，堪稱為台灣燈藝界的翹楚，今年創作的燈藝，在台灣燈會期間排隊人龍不斷，燈會結束後更受到國內外單位爭相預約移展，此次能得到知名國際設計大獎的高度肯定，實為安南之光。

台南知名燈藝師黃文全操刀的2024台灣燈會《惜福．一定成功》燈區，榮獲2024法國設計獎白金獎殊榮。（安南區公所提供）

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