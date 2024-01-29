火燒台南北門南鯤鯓廟神帳、砸壞光電板 吸毒免職警幹的

台南北門南鯤鯓廟神帳被燒，犯嫌廖嫌（中）被拘提到案移送法辦。（警方提供）

2024/01/29 14:54

〔記者楊金城／台南報導〕「台灣王爺總廟」台南北門區南鯤鯓代天府今年元旦當天上午，遭人持打火機點燃神帳，又跑去附近光電案場用石塊砸太陽能板搞破壞，學甲警分局查出44歲廖嫌涉案，他曾任職警察，後因吸毒被免職，上週四（25日）被警方拘提到案移送法辦，對於犯案動機，他竟稱「蔡英文同意的」，讓偵辦員警啼笑皆非。

學甲警分局表示，今年1月1日接獲北門南鯤鯓廟報案指稱，上午7點多有名男子趁四下無人，在五王殿內持打火機點燃殿內神帳，幸志工及時發現將其撲滅。

學甲警分局追查後，經過濾影像，研判廖姓嫌犯所為；1月3日警方又接獲北門光電業者報案指稱太陽能光電板在1月1日遭人持石塊丟擲毀損。

警方經比對光電場監視影像，發現跟南鯤鯓廟被燒神帳係同人所為。但廖男屢傳不到案說明，警方上週四持南檢拘票至屏東將廖嫌查緝到案，以公共危險及毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據查，廖嫌曾在新北和新竹任職警察，2016年涉嫌毒品案遭到免職；後來還曾吸毒開直播，嗆警「不用搜索票，直接逮捕我」，也曾在屏東內埔破壞多達73支警用監視器。這次燒台南北門南鯤鯓廟八仙彩神帳的脫序犯行，竟稱「蔡英文同意的」，直讓員警搖頭毒品害了大學長。

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「台灣王爺總廟」台南北門區南鯤鯓代天府今年元旦當天上午，遭人持打火機點燃神帳搞破壞。（警方提供）

「台灣王爺總廟」台南北門區南鯤鯓代天府今年元旦當天上午，遭人持打火機點燃神帳搞破壞。（警方提供）

「台灣王爺總廟」台南北門區南鯤鯓代天府今年元旦當天上午，遭廖嫌持打火機點燃神帳。（警方提供）

廖嫌也用石塊砸壞太陽能光電板。（警方提供）

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