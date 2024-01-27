關廟山西宮響應「臺南400」 新春燈會3000盞霸氣點亮超壯觀

關廟山西宮擴大舉辦新春燈會，今年布置的數量多達3000盞。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/27 21:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕響應「臺南400」，關廟區山西宮擴大舉辦新春燈會，布置數量多達3000盞，規模歷來之最，系統測試後，今晚正式啟燈，可望成為拍照打卡熱點。

主祀關聖帝君的山西宮是當地信仰中心，農曆春節將至，管理委員會全力籌辦系列迎新年活動，龍虎造型的七星平安橋白天先開放，信眾湧入，應景的燈會則在晚間點亮，路面上還配合主題意象的圖騰投影，營造熱鬧的過年氛圍。

山西宮主委歐明堃說，以往燈會多在元宵期間才布置，今年結合「臺南400」提早啟動，規模擴大，數量達3000盞，是之前的2倍，集中在廟埕的正義街，還有南側牆面與活動中心，照亮夜空。

有別於以往的手繪圖案，今年採用紅或黃的全色系燈籠為主，打造出壯觀的場景，印上迎春納福、財源廣進、健康團圓、闔家平安、好運常伴、萬事亨通等吉祥字句，喜氣洋溢。

至於七星平安橋，歐明堃提到， 造型同樣為山西宮傳統的龍頭虎尾，搭建時間都擲筊由關聖帝君定奪，今天完成請神儀式，一切就緒隨即啟用，開放信眾參拜，將持續農曆年後。

歐明堃指出，山西宮的七星平安橋造型較為特別，信眾龍喉入、虎口出，消災、解厄，保佑新的一年吉祥、如意，添油箱隨喜。

關廟山西宮擴大舉辦新春燈會，今年布置的數量多達3000盞。（記者吳俊鋒攝）

上方燈籠點亮，路面還配合主題意象的圖騰投影。（記者吳俊鋒攝）

關廟山西宮龍虎造型的七星平安橋啟用。（記者吳俊鋒攝）

關廟山西宮的七星平安橋龍喉入、虎口出。（記者吳俊鋒攝）

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