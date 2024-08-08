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驚悚瞬間！4歲女童遭「天降黃金獵犬」砸中身亡

女童遭從天而降的黃金獵犬砸中。（翻攝自影片）

女童遭從天而降的黃金獵犬砸中。（翻攝自影片）

2024/08/08 14:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度泰納市（Thane）6日發生一起令人震驚的意外事件。一隻黃金獵犬（Golden Retriever）從5樓高處墜落，不幸砸中一名4歲女童導致女童身亡，這起事件也引發了人們對都市安全和寵物管理的關注。

據《紐約郵報》7日報導，事發於當地時間下午4點30分左右。監視器畫面顯示，女童正與母親在狹窄的街道上行走，突然一隻黃金獵犬從天而降，直接砸在女童身上。女童母親立即抱起受傷的女兒匆忙離開現場尋求協助。

《印度時報》報導，女童被緊急送往當地醫院，但因傷勢過重不幸身亡。畫面中可見，黃金獵犬墜地後一度動也不動，隨後掙扎著站起來，但其生死狀況目前不明。

據報導，這起意外引發了多方面的討論。首先，高樓寵物安全問題再次受到關注。專家指出，寵物主人應確保窗戶和陽台的安全措施，防止類似意外發生。其次，城市規劃和公共安全也成為焦點。狹窄的街道和高樓林立的都市環境增加了此類意外的風險。

警方表示，目前尚未確定黃金獵犬墜樓的原因，正在調查是意外跌落還是被人為推下。女童母親告訴警方，她不認為這是一起蓄意事件。當地警方正與泰納市政府合作，以確認狗主人身份並調查事件詳細經過。

泰納市位於印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），是孟買大都會區的一部分，位於孟買東北方約29公里處。作為一個擁有約200萬人口的快速發展衛星城市，泰納市面臨著典型的都市化挑戰。這起事件可能會促使當地政府重新審視城市安全政策，特別是在高樓林立的區域。

母親抱起奄奄一息的女兒求救，後方的狗兒躺在地上，動也不動。（翻攝自影片）

母親抱起奄奄一息的女兒求救，後方的狗兒躺在地上，動也不動。（翻攝自影片）

狗兒後來掙扎起身，但後來生死未卜。（翻攝自影片）

狗兒後來掙扎起身，但後來生死未卜。（翻攝自影片）

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