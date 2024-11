驚悚瞬間！4歲女童遭「天降黃金獵犬」砸中身亡

2024/08/08 14:39

〔編譯陳成良/綜合報導〕印度泰納市(Thane)6日發生一起令人震驚的意外事件。一隻黃金獵犬(Golden Retriever)從5樓高處墜落,不幸砸中一名4歲女童導致女童身亡,這起事件也引發了人們對都市安全和寵物管理的關注。

據《紐約郵報》7日報導,事發於當地時間下午4點30分左右。監視器畫面顯示,女童正與母親在狹窄的街道上行走,突然一隻黃金獵犬從天而降,直接砸在女童身上。女童母親立即抱起受傷的女兒匆忙離開現場尋求協助。

《印度時報》報導,女童被緊急送往當地醫院,但因傷勢過重不幸身亡。畫面中可見,黃金獵犬墜地後一度動也不動,隨後掙扎著站起來,但其生死狀況目前不明。

據報導,這起意外引發了多方面的討論。首先,高樓寵物安全問題再次受到關注。專家指出,寵物主人應確保窗戶和陽台的安全措施,防止類似意外發生。其次,城市規劃和公共安全也成為焦點。狹窄的街道和高樓林立的都市環境增加了此類意外的風險。

警方表示,目前尚未確定黃金獵犬墜樓的原因,正在調查是意外跌落還是被人為推下。女童母親告訴警方,她不認為這是一起蓄意事件。當地警方正與泰納市政府合作,以確認狗主人身份並調查事件詳細經過。

泰納市位於印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra),是孟買大都會區的一部分,位於孟買東北方約29公里處。作為一個擁有約200萬人口的快速發展衛星城市,泰納市面臨著典型的都市化挑戰。這起事件可能會促使當地政府重新審視城市安全政策,特別是在高樓林立的區域。

