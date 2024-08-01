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凱米淹水認定從速從簡 台南社會局：沒照片可現勘

南市社會局長盧禹璁到各區公所，了解現場申辦淹水救助案情形。（圖由南市社會局提供）

南市社會局長盧禹璁到各區公所，了解現場申辦淹水救助案情形。（圖由南市社會局提供）

2024/08/01 17:07

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風造成南市部分地區淹水受災，台南市長黃偉哲要求社會局協調各區公所從速、從簡辦理淹水審認。社會局長盧禹璁表示，民眾主動提供住家淹水照片將可加速審認工作，若無法提供照片，區公所也會派員至現場協助勘查審認，審認通過將儘速發放救助金。

南市社會局表示，為方便民眾申請淹水救助，南市現已同步啟動實體及線上等多元申請方式，市民可提供戶口名簿或最近3個月內的戶籍謄本等相關文件進行申請。目前，各區公所均加緊腳步審認淹水救助案件。社會局長盧禹璁今天前往柳營、鹽水及後壁等區公所了解現場申辦情形，並感謝各區公所人員辛勞。

盧禹璁表示，對於近日許多民眾擔心淹水期間未能即時拍照留存證據，如果民眾無法提供照片，仍可檢附其他相關文件提出申請，區公所將派員至該地區街頭街尾拍照佐證，統一造冊認定，以加速審認民眾受災情形。

社會局說，總統賴清德日前已宣布中央加碼受災戶補助，全台家中淹水50公分以上的受災戶將補助每戶2萬元，低收及中低收入戶更加碼到每戶3萬元；50公分以下的低收及中低收入戶家庭，每戶補助1萬元。此外，台南市長黃偉哲也宣布加碼補助南市淹水50公分以上每戶至1萬5000元，給予災區實質協助，加速受創地區災後復原速度。

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