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開業6年半不敵大環境！台南真善美劇院今日謝幕

台南真善美劇院今天結束營業。（記者洪瑞琴攝）

台南真善美劇院今天結束營業。（記者洪瑞琴攝）

2024/08/01 20:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被封稱「文青電影院」的台南真善美劇院，今（1日）最後1天營業，不少影迷來看戲告別；更有1名年輕女影迷已2度包場，今天又帶好友來捧場，還有名年輕醫師鐵粉另外預約客制化包場卡通電影「電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂」，大家以行動來表達不捨。

台南真善美劇院前身為延平戲院，中影公司耗資改裝後，於2018年2月9日重新開幕，是台南首家藝術電影院，主打藝術院線片，也有播映娛樂主流電影，戲院內古早味陳設，彷彿穿越時空況味。

真善美劇院經理廖介山表示，7月2日公布電影院於今日熄燈後，各界關心與加油打氣陸續湧至，7月觀影人數明顯增加，相較於6月可說是翻倍成長，即使平日也是比過去的假日人數還多，今天各場次近滿廳，最後1場排映電影「不死戀人」也快要滿售了。

劇院陪伴台南人六年半卻即將熄燈，廖介山說，不僅粉絲們湧入溫暖關懷，以前的同事們也不約而同回來探望，還有人專程從屏東來分擔販賣部的繁忙，另有位創飲料店的前員工趁空帶手搖飲來慰勞大家，還說：「我記得您喝無糖的」，令他當場眼眶泛淚，「百般心情，真的是壓抑著面對今天」。

對於外界傳言，因為大樓要都更才停止營業，廖介山說「不可能」，大樓各樓層尚有許多住戶，都更有困難，劇院停止營運主要是實體電影院大環境變遷因素，公司評估後才作出決策。未來劇院是否再恢復經營，他個人也認為可能性極低。

廖介山表示，劇院內陳設的各項古早物品，尋求有意願保存、典藏展示的單位，希望這些早期文物能被看見為目標，南市文化局將接收大部分中影老物件，例如腳踏車、老磅秤等，存放岸內糖廠道具庫房，提供有需要的時代劇組拍片使用。

台南真善美將迎來告別時刻，預計今晚9點54分結束最終場的電影播映後，送走最後1名客人，10點熄燈告別，以往歷任員工也將回「娘家」，溫暖共同說珍重再見，想來拍照留念的朋友們，可別錯過。

台南真善美劇院今日最後1天營業，不少影迷來看電影表達不捨。 （記者洪瑞琴攝）

台南真善美劇院今日最後1天營業，不少影迷來看電影表達不捨。 （記者洪瑞琴攝）

台南真善美劇院充滿古早味。 （記者洪瑞琴攝）

台南真善美劇院充滿古早味。 （記者洪瑞琴攝）

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