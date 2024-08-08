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超浪漫！法國女將跑完3千公尺障礙賽 直奔場邊向男友下跪求婚

法國田徑女將菲諾（Alice Finot）參加6日奧運3000公尺障礙賽，雖然她無緣站上頒獎台，不過她賽後直奔觀眾席朝相伴數年的男友下跪求婚成功。（圖擷取自@jeuxolympiques 社群平台「X」）

法國田徑女將菲諾（Alice Finot）參加6日奧運3000公尺障礙賽，雖然她無緣站上頒獎台，不過她賽後直奔觀眾席朝相伴數年的男友下跪求婚成功。（圖擷取自@jeuxolympiques 社群平台「X」）

2024/08/08 14:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運如火如荼進行中，不僅賽場戰況緊張刺激，場邊也出現不少令人羨慕的浪漫場景。法國田徑女將菲諾（Alice Finot）參加6日奧運3000公尺障礙賽，雖然她跑出破紀錄的好成績，但仍無緣站上頒獎台，不過她賽後直奔觀眾席朝相伴數年的男友下跪求婚成功，2人更在全場觀眾歡聲雷動中彼此深情熱吻。

綜合外媒報導，現年33歲的法國田徑女將菲諾，在6日晚間的3000公尺障礙賽中，以8分58秒67的成績，創下歐洲女田徑選手的最新紀錄，不過這個成績僅在比賽中排名第4，因此無緣奧運頒獎台。不過菲諾最讓現場觀眾留下深刻印象的事情，是她在賽後立即跑向觀眾席，朝同為運動員的男友巴吉拉（Bruno Martínez Bargiela）單膝下求婚。

根據現場畫面顯示，菲諾先是跑到場邊觀眾席，接著掏出一枚別針，並在男友巴吉拉面前單膝下跪、捧著別針向他求婚，現場觀眾見狀情緒瞬間嗨翻，巴吉拉則被這突如其來的驚喜嚇到一度激動掩面，不過仍立即開心答應菲諾的求婚，2人也在全場觀眾見證下與熱鬧掌聲下，當場緊緊相擁熱吻。

事後菲諾受訪時透露，「賽前我告訴自己，如果我能跑到9分鐘內以內，我就要向他求婚，因為9是我的幸運數字，而且我們已經在一起9年了」，至於使用別針求婚而非戒指的原因，她則表示，「我不喜歡跟別人一樣，既然他還沒求婚，我覺得也許該由我來，所以我把隨身攜帶的別針送給他，上面寫著『愛在巴黎』。」

菲諾表示，巴吉拉總是帶給她力量，雖然與獎牌失之交臂，不過她直言，「我只是因為一點點失誤沒拿到獎牌，我很抱歉，但我不後悔任何事。」

求婚成功後，菲諾與男友一起在全場觀眾歡聲雷動中，彼此深情熱吻。（圖擷取自@jeuxolympiques 社群平台「X」）

求婚成功後，菲諾與男友一起在全場觀眾歡聲雷動中，彼此深情熱吻。（圖擷取自@jeuxolympiques 社群平台「X」）

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