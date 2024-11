超浪漫！法國女將跑完3千公尺障礙賽 直奔場邊向男友下跪求婚

2024/08/08 14:53

〔即時新聞/綜合報導〕巴黎奧運如火如荼進行中,不僅賽場戰況緊張刺激,場邊也出現不少令人羨慕的浪漫場景。法國田徑女將菲諾(Alice Finot)參加6日奧運3000公尺障礙賽,雖然她跑出破紀錄的好成績,但仍無緣站上頒獎台,不過她賽後直奔觀眾席朝相伴數年的男友下跪求婚成功,2人更在全場觀眾歡聲雷動中彼此深情熱吻。

綜合外媒報導,現年33歲的法國田徑女將菲諾,在6日晚間的3000公尺障礙賽中,以8分58秒67的成績,創下歐洲女田徑選手的最新紀錄,不過這個成績僅在比賽中排名第4,因此無緣奧運頒獎台。不過菲諾最讓現場觀眾留下深刻印象的事情,是她在賽後立即跑向觀眾席,朝同為運動員的男友巴吉拉(Bruno Martínez Bargiela)單膝下求婚。

根據現場畫面顯示,菲諾先是跑到場邊觀眾席,接著掏出一枚別針,並在男友巴吉拉面前單膝下跪、捧著別針向他求婚,現場觀眾見狀情緒瞬間嗨翻,巴吉拉則被這突如其來的驚喜嚇到一度激動掩面,不過仍立即開心答應菲諾的求婚,2人也在全場觀眾見證下與熱鬧掌聲下,當場緊緊相擁熱吻。

事後菲諾受訪時透露,「賽前我告訴自己,如果我能跑到9分鐘內以內,我就要向他求婚,因為9是我的幸運數字,而且我們已經在一起9年了」,至於使用別針求婚而非戒指的原因,她則表示,「我不喜歡跟別人一樣,既然他還沒求婚,我覺得也許該由我來,所以我把隨身攜帶的別針送給他,上面寫著『愛在巴黎』。」

菲諾表示,巴吉拉總是帶給她力量,雖然與獎牌失之交臂,不過她直言,「我只是因為一點點失誤沒拿到獎牌,我很抱歉,但我不後悔任何事。」

