信眾驚奇！關廟山西宮神像除垢 周倉、關平神像竟不是黑的…

2019-02-19 13:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟區的山西宮，創建迄今逾3個世紀，歷史悠久，香火鼎盛，廟方37年來首度為主祀關聖帝君前的周倉將軍與關平太子神像進行整修，今天動工，先行除垢後，原本烏黑的外表，實際上竟然是彩色的，令信眾們驚奇。

在熱心民眾的贊助下，山西宮周倉與關平神像的整修工程今天吉時啟動，邀請了有文化部認證的傳統匠師陳平生協助，預計1個月內完成。

陳平生說，這2尊神像都是泥塑的，從舊山西宮時期就保留下來，37年前新廟完工，曾經以油漆上色，迄今就不曾再動過，在香火煙燻下，並卡了油垢之後，已經完全變黑。

從事古蹟專業修復的陳平生，今天先以酒精與鹼粉為神尊進行除垢，經過1個上午的擦拭後，竟然顯現原色，參拜信眾都驚呼：本以為周倉與關平都是一身黑，沒想到...。

山西宮主委歐明堃指出，廟內共有4尊泥塑神像，包含鎮殿的關聖帝君、迦藍爺佛，以及周倉與關平等，推估歷史都有百年以上，利用年節除舊佈新的機會，先為2尊神明進行專業修復，繼續享人間香火。

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