國民黨台南感恩茶會 朱立倫：台南不會永遠是綠的

國民黨總統候選人侯友宜及黨主席朱立倫今天出席台南市2024總統立委選舉感恩茶會。（記者王姝琇攝）

2024/01/27 14:24

〔記者王姝琇／台南報導〕參選總統失利的國民黨總統候選人侯友宜及黨主席朱立倫今天出席台南市2024總統立委選舉感恩茶會。侯友宜表示，國民黨在黨主席朱立倫帶領下，展現出空前的團結，未來目標要找更多的人才；朱立倫也強調，即刻起要開始找人才、培養下屆縣市長選舉戰鬥的人才，拚下去才有機會，相信有決心台南不會永遠是綠的。

國民黨2024總統立委選舉感恩茶會邀集台南市黨部主委林進旺、不分區立委當選人謝龍介、各區立委參選人周宏昌、姚正玉及陳以信及多位地方市議員出席，會中許多黨公職、參選人都對黨提出建言，大方向不外乎以尋覓優秀青年人才為主。

侯友宜說，國民黨在這次選舉空前團結，國民黨有無限潛力和發展，但莫怨天尤人，政治不需要自私自利，打敗仗莫批評夥伴，輸贏很重要，但態度才是最重要的。他強調，這輩人的努力是為了下一代，求一個未來的機會和希望。

朱立倫表示，台南是相當困難的選區與環境，但不能失志，他以桃園為例子，國民黨立委在桃園從2席增加到3席，這次更拚到6席全壘打，他相信即便在深綠選區，只要有決心，願意經營地方就能贏回來。他說，台南不會永遠都是民進黨執政，台南已經有許多地方都在改變，但要改變選民，先從改變自己開始，把認真打拚、愛台灣的理念，傳達給更多人認同。

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