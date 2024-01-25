反對強拆「大台南觀光城」 30攤商陳情揚言跳運河

曾經風光一時的「大台南觀光城」如今已沒落，南市府以有安全疑慮，決定拆除。（記者蔡文居攝）

2024/01/25 12:00

〔記者蔡文居／台南報導〕曾經風光一時的「大台南觀光城」已有40多年歷史，台南市政府以鑑定有安全疑慮等理由決定拆除，並向行政法院聲請強制執行，要求攤商在收到公文後15天內騰空攤位，攤商今天群情激憤赴市府陳情，強調他們是合法承租，要求應有配套措施，揚言若要強拆就要跳運河抗議。

觀光城自治會長謝進興今天帶領約30名攤商前往台南市政府陳情，包括市議員李啟維、盧崑福及前市議員李文正到場聲援，攤商堅決反對政府拆除，李文正現場強烈表達不滿，數度打斷台南市經發局長林榮川的說明，並揚言若市府強拆，他將率攤商赴總統府向老市長賴清德陳情。

謝進興表示，他們現在約剩176戶，當年都是合法承租，租金現在也都照繳，一戶約2000元。如今是市府片面解約，並非他們不租，當初是前市長蘇南成獎勵民間投資，照顧流浪攤販，如今未做好安置配套就要拆除，屆時他們只能去跳運河了。

經發局長林榮川表示，高雄高等行政法院的函文，說得比較強硬一些，主要是請攤商於文到15日內騰空攤位，若有意見可以在期限內提出異議。

經發局表示，觀光城商場建物下方為箱涵，因時間久遠，經鑑定有危險疑慮，為維護民眾生活財產安全，市府決議將整棟建物拆除回歸排水使用。對弱勢戶及營業者也會提供各項輔導安置措施，協助媒合至鄰近市場營業，而下週也會再擇期進行協調。

「大台南觀光城」攤商拿出當年的承租契約，強調他們是合法承租，若硬要強拆，他們只有去跳運河抗議。（記者蔡文居攝）

前市議員李文正（左）數度打斷經發局長林榮川（右）的說明，揚言若市府強拆，將率攤商赴總統府向老市長賴清德陳情。（記者蔡文居攝）

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