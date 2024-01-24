彰化「六條通」超大槽化線爭論不休 縣府邀中央擇期會勘

彰化和美「六條通」超大槽化線，劃設以來地方爭論不休。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/01/24 13:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮鬧區「六條通」路口的超大槽化線劃設以來，地方爭論不休，認為槽化線讓行車更危險，就算警方拿出數據證明，劃設槽化線以來發生3起意外均與槽化線劃設不當無關，仍然止不住民眾不滿。縣府交通處表示，將邀請中央擇期會勘與指導。

縣議員賴清美表示，超大槽化線劃設在和美鎮黃金地段的「六條通」，也就是彰美路、美寮路、和頭路與中山路的多叉路口，槽化線才劃設30幾天，警方受理的意外就有3件，自摔沒報案的有2件，不少民眾都向她反映，與其劃設槽化線，不如劃設機車道，讓汽、機車分流，也比較安全，縣府應該尊重民意，重新檢討「六條通」交通標線改善對策。

和美警分局表示，經調閱槽化線劃設後的相關交通事故資料，共有3件碰撞受傷的意外，肇因分別為違規超車、違規停車、違規行駛，均與槽化線的劃設不當無關。都是肇事者不遵守交通規定或是標誌標線所導致的。

警方指出，「六條通」最新一起兩部機車的碰撞意外，肇因就是其中一部機車在路口轉彎處，違規行駛在槽化線上，也就是俗稱的「切西瓜」，才會與另一部依照規定行駛在車道上轉彎的機車發生碰撞，這起事故也與槽化線劃設不當無關。

縣府交通處表示，日前已函報補助計畫核定單位內政部國土管理署擇期會勘指導，經該署函復為提升路口安全，仍須落實轉彎降速等措施，但為了釐清研議所遇問題，近期將再陳報該署，邀請該署擇期會勘及指導。

彰化縣和美鎮鬧區「六條通」路口的超大槽化線引發熱議，日前發生機車碰撞，行駛在車道上的機車，遭到「切西瓜」行駛在槽化線上的機車所碰撞。（賴清美提供）

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