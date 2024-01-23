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南市放「低溫假」？ 黃偉哲：授權各校自行決定

台南市長黃偉哲特別感謝轄內各醫療院所及所有醫護人員，於春節長假期間仍提供急、門診醫療服務。（記者王姝琇攝）

台南市長黃偉哲特別感謝轄內各醫療院所及所有醫護人員，於春節長假期間仍提供急、門診醫療服務。（記者王姝琇攝）

2024/01/23 13:11

〔記者王姝琇／台南報導〕寒流發威部分縣市區域發布「低溫假」，台南市長黃偉哲表示，由於目前國中小學都已經放寒假，但部分學生仍要寒假輔導，每個學校狀況不一樣，所在區域體感溫度也有差別，授權各校校長自行決定放假與否。

黃偉哲說，這幾天至少要冷3天以上，因此要呼籲年長者、有呼吸道疾病、慢性病者避免到戶外，造成血管收縮影響健康，另也強化街友特別關懷，提供暖暖包、熱食等物資，由於這幾天是非常時期，希望街友也能善用庇護處所；「低溫假」則是授權各校自行決定。

此外，因應春節期間可能的就醫需求，南市府擬定「基層診所開設春節門診獎勵計畫」，鼓勵基層診所及COVID-19口服抗病毒藥劑藥局於除夕夜、初一、初二期間踴躍開診，透過醫療院所共同合作，確保春節期間呼吸道傳染病輕症病人便捷的就醫管道，降低醫院急診的壅塞程度，並落實分級醫療。

衛生局長李翠鳳表示，春節期間本市醫事機構加開特別門診，截至目前共236診次，其中醫院兒科門診27診次、非兒科門診47診次、診所門診140診次、藥局22個營業時段。另提醒慢性病患用藥，事先檢視藥量是否足夠，應於春節假期前，至醫療院所看診拿藥及早備好足夠的藥品。

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