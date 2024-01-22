水公司挖破瓦斯管竄3米高火焰 南市認施工粗略罰8萬

自來水公司六區處日前在夏林路挖破瓦斯管線，引發安全疑慮，南市工務局今天重罰8萬元。（圖由南市工務局提供）

2024/01/22 13:17

〔記者蔡文居／台南報導〕自來水公司第六區管理處日前在台南市夏林路進行管線汰換工程時，不慎挖破瓦斯管線竄出3公尺高火焰，引發安全疑慮，南市工務局今天召開檢討會，認為水公司施工粗略，重罰8萬元。

南市工務局強調，管線圖資已提醒重要管線，廠商現場施工時應慎重而行，如應注意而未注意致影響公共安全者，將依台南市道路挖掘管理自治條例重罰。

工務局指出，自來水公司六區處上週在夏林路進行管線汰換工程，計畫在瓦斯幹管外側，新設自來水幹管，各住戶接戶管須橫跨4吋瓦斯幹管，施工過程本就具有危險性及困難度。自來水進行接戶管過程時，施工應更為細膩且加強注意，不應該使用大型機具粗略施工。

工務局表示，自來水公司在夏林路，從健康路口往新興路方向，接戶管施工部分已超過10多處，事發當天現場挖破的不止瓦斯4吋主幹管，還有台電等其他線路。今天邀集相關單位召開檢討會議，研判當天瓦斯破管引發火焰，應是施工細膩度不足，重型機具一併挖破台電管線及瓦斯幹管，造成電線短路火花，而直接引起瓦斯火焰。

工務局說，因挖掘致道路、管線或其他設施物毀損，且影響公共安全或通行情節重大者，依南市道路挖掘道路管理自治調例第25條處3萬元以上10萬元以下罰鍰，並命其限期回復原狀，屆期未回復原狀者，得按次處罰。

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