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臺南四百香科年 「土城香」4大陣申請無形文資

青草崙紫金宮百足真人蜈蚣陣。（圖由正統鹿耳門聖母廟提供）

青草崙紫金宮百足真人蜈蚣陣。（圖由正統鹿耳門聖母廟提供）

2023/11/21 17:09

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市定民俗「土城香」為地方宗教盛事，鹿耳門媽護駕陣頭齊出成為焦點。明年「臺南400」同時迎來香科年，正統鹿耳門聖母廟為土城香4大陣頭一併提出申請無形文資登錄，期許進一步推行宮廟藝陣博物館，將地方民俗特色文武陣發揚光大、推向國際。

土城香5大陣頭包括蚵寮角宋江白鶴陣、虎尾寮伍聖宮宋江陣、郭岑寮聖岑宮金獅陣、砂崙腳清聖宮八家將，以及青草崙紫金宮百足真人蜈蚣陣，其中白鶴陣於2019年即獲登錄市定民俗，明年適逢「臺南400」香科年，聖母廟為其他4陣一併提出申請無形文資，預計明年初展開相關審查程序，並於香科期間做完整記錄。

文史工作者謝奇峰表示，土城香5大陣頭都是由在庄子弟傳承，展現出共同的在地文化核心價值，相當難能可貴；除了宋江陣、金獅陣和八家將陣頭常見代代傳承身手技藝，蜈蚣陣上的神童裝扮也都是家族相承，儘管在少子化年代在庄傳習困難，但各大陣頭仍秉持信念，展現向心力以榮耀地方大廟與香科。

聖母廟表示，期許4大陣頭無形文資申請登錄後，能進一步成立大型宮廟藝陣博物館，將地方民俗特色發揚光大、推向國際；強調市府近年積極推廣宮廟博物館，除各宮廟既有建築或文物外，若能另成立宮廟藝陣博物館將地方無形文資納入保存，還能更有系統地規劃各項傳習活動，對「眾神之都」台南來說是非常重要的一環，明年適逢「臺南400」意義非凡。

伍聖宮宋江陣成立於1946年，成員為虎尾寮庄內子弟，表演包括發彩、採箍繞圈、18陣式，其間有單人兵器、武空拳和雙人兵器武藝切磋。除擔任3年1次土城香駕前護駕，也是每年東門迎春牛護駕遶境陣頭。聖岑宮金獅陣已有77年歷史，獅頭皆以傳統方法自製，保留有第1代翻砂鑄造的獅頭，除了穿五方陣法行走，其餘陣式都以快跑行徑走位，並且保存著龍捲水和龍吐鬚陣式。

清聖宮八家將保有臉譜藝術特色。表演型態結合五行、八卦等演繹方式。刑具爺所肩挑之法器多達36種以上，保留最為完整，另保有鹿耳門媽欽賜之「駕前八家將龍虎戰旗」。紫金宮百足真人蜈蚣陣是青草里居民主動發起，神童扮演均來自土城青草崙在庄子弟，由6戶人家負責1個兒童與2個扛工，並傳承留有每個角色的裝閣整套服裝。由西天佛祖坐在蜈蚣頭，負責帶領百足真人巡掃清淨香路，沿路驅邪伏魔。

砂崙腳清聖宮八家將保有臉譜藝術特色。（圖由正統鹿耳門聖母廟提供）

砂崙腳清聖宮八家將保有臉譜藝術特色。（圖由正統鹿耳門聖母廟提供）

土城虎尾寮伍聖宮宋江陣。（圖由正統鹿耳門聖母廟提供，王三榮攝）

土城虎尾寮伍聖宮宋江陣。（圖由正統鹿耳門聖母廟提供，王三榮攝）

郭岑寮聖岑宮金獅陣。（圖由正統鹿耳門聖母廟提供，王三榮攝）

郭岑寮聖岑宮金獅陣。（圖由正統鹿耳門聖母廟提供，王三榮攝）

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