賴系子弟兵林俊憲、林宜瑾同步完成登記

南市立委參選林俊憲（右2）、林宜瑾（右3）、王定宇（右4）合體高呼賴清德、蕭美琴當選總統、副總統，南市6席立委全上。（記者洪瑞琴攝）

2023/11/21 13:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨南市第5選區立委林俊憲、第4選區林宜瑾兩人今（21）日聯袂完成大選登記，時間幾乎與正、副總統候選人賴清德、蕭美琴的登記時間同步。身為賴清德在台南最重要的子弟兵，林俊憲與林宜瑾強調，「賴蕭配」從形象、能力與經驗都是一時之選，也是守護自由民主、向世界上架台灣的最佳組合，他們也會力拚2024大選中再次贏得人民信任而勝選，國人一起同行「做伙挺台灣」。

林俊憲強調，蕭美琴個人清新形象、駐美期間對美台緊密關係所帶來的實質效益，都讓各界對「賴蕭配」給予最高肯定與期望，用「佳評如潮」形容亦不為過，也讓綠營基層對2024大選的士氣與信心轉趨激昂，他深信國人在國家關鍵時刻會有最有智慧的抉擇「選對的人、走對的路」。

林宜瑾指出，蕭美琴同樣是台南優秀子弟，對台灣這塊土地的熱情與熱愛，讓人為之動容，她對蕭美琴的能力有十足信心，絕對是一個可以稱職輔佐總統治理國家的副手好人選。

林宜瑾強調自己選區是「拒絕賄選」關鍵選區，台南是賴清德從政起始地，台南大贏也才能守護民進黨勝選，賴清德、蕭美琴搭配登記正副總統，「民進黨都已經準備好了」。林宜瑾並反譏說「藍白合還不知合不合，甚至正的人選還不知道，更何況是副手」，唯有民進黨才能帶領台灣迎向世界。

林俊憲、林宜瑾兩人今天在黨籍市議會副議長林志展以及黨團議員、市黨部南市主委潘新傳等人陪同下完成登記，現場還有後援會組織以及上百名支持者到場聲援，展現基層綠營團結勝選的氣勢。

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