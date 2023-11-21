1片普洱茶賣4萬元能高獲利！？茶藝家：非骨董茶騙人的

台南市警六分局員警勸阻民眾勿匯款免於受騙。（圖：警方提供）

2023/11/21 11:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局大林派出所及新興派出所，20日上午10時30分許，分別接獲郵局及銀行來電表示有民眾疑似遭到詐騙，警方到場了解，才發現皆是誤信詐騙集團投資買賣普洱茶能有高獲利的話術，說買1塊4 萬元能有高獲利，險將錢匯出去，所幸在警方分析與勸說下，民眾才打消匯款念頭。

大林派出所於20日上午10時30分許，接獲轄區郵局職員通報有民眾疑似遭詐騙，警員陳柏逸即到場了解，發現蔡姓民眾在網路認識1名20幾歲的女網友，該女網友說投資限量普洱茶餅能有高獲利。蔡民欲以每塊普洱茶餅4萬元向女網友買10塊。

警方仔細詢問蔡民，發現他對於交易標的物一知半解，只知道可以有高獲利。員警分析此為常見詐騙手法，蔡民也乍然醒悟並取消匯款念頭、及封鎖對方通訊管道，免於被騙40萬元。

無獨有偶，新興派出所同一天上午10時40分接獲銀行行員來電，稱有客人疑似遭詐騙，副所長張宏江、警員陳建豪到場查處，發現黃姓民眾亦遭同樣詐騙手法，欲匯款向網友買普洱茶餅，員警耐心解釋應是詐騙集團常用手法後，黃民才未匯出8萬元台幣。

對此，台南茶藝家黃博郎表示，他也曾接獲類似詐騙電話， 對方多利用中國年輕貌美女茶商來引誘你投資普洱茶，但對方賣的是價值不高的新製茶，並非骨董老茶。他說，1950年份中國國營茶廠製的「紅印」普洱茶，1片從之前的5千台幣賣起，之後賣到上萬元等不斷節節高漲，最近在香港公開拍賣有賣到1片380萬台幣。「為何會這麼貴？」，他說，紅印普洱茶有70多年歷史，堪稱骨董茶，喝1片就少1片，自然物以稀為貴。

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