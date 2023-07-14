配合噴藥防疫30隻錦鯉「全遭滅口」 飼主怒：討個解釋還被踢皮球

登革熱戶內噴藥家中飼養的30隻錦鯉「全數遭滅口」。（民眾提供）

2023/07/14 17:25

〔記者王姝琇／台南報導〕台南本土登革熱疫情延燒，截至今已累積322例確診；為阻絕病媒蚊孳生，衛生單位執行必要的孳生源清除及噴藥滅蚊措施，卻也惹來爭議。一位吳姓民眾飼養30隻錦鯉因配合室內噴藥「全數遭滅口」，還被質疑池中有孑孓而被開單，怒批「執行人員看得到池中孑孓，卻看不見碩大的錦鯉？還是看見了『照噴不誤』？也太扯了。」

吳姓民眾表示，日前因出國無法配合戶內噴藥，回國後隨即與相關單位約好補噴藥的時間，因為是上班時間所以將鑰匙委託給里長，當下里長只提醒要注意食物保存，並未告知藥物會害魚致命；回到家一看，養了4年多錦鯉全部「翻肚」崩潰。

民眾氣憤地說，後續還開立罰單說池中有孑孓，「池子裡這麼大的錦鯉你看不到，卻看到孑孓；事後找里長詢問，卻被踢皮球要求找衛生局，電話被轉來轉去也沒有人出面解釋。到底是噴藥的人沒有常識，還是看到魚也無所謂，照噴不誤？」

衛生局回應表示，將派員到現場了解事件的來龍去脈，並再次提醒民眾，噴藥前會進行貼單通知，並載明注意事項，尤其家中若有養魚，噴藥時一定要把魚缸蓋起來並關閉打氣，以免藥劑毒殺魚類；其他寵物也需要移出戶外。此外，遇到戶內噴藥需求可請公假，有需請假證明的民眾，可在防治現場請防疫團隊提供請假證明。

民眾回到家看到養了4年多的錦鯉全部「翻肚」崩潰。（民眾提供）

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