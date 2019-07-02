高雄防治登革熱 首次出動無人機空中噴藥

2019-07-02 19:18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市登革熱疫情延燒，三民區果菜市場達2000坪的屋頂，有27條屋簷天溝積水嚴重，擔心孳生大量病媒蚊，衛生局今商請國衛院蚊媒中心及其合作廠商出動無人機進行空中殘效水噴滅蚊，這也是國內首次無人機投入登革熱防治噴藥。

高雄市三民區衛生所所長陳朝東表示，三民區安吉里發生2例登革熱群聚疫情，緊鄰50公尺的民族果菜市場成為防疫熱區，2000坪的屋頂，有27條屋簷天溝，因屋簷溝相互交錯，太陽無法直射，經常積水孳生病媒蚊，列為高度急需防治噴藥的重點。

陳朝東說，前幾天曾出動清潔隊高空作業車以高壓水柱噴灑，但屋簷溝長達30幾公尺，高壓水柱僅能噴到10幾公尺，且屋頂高20公尺，清潔人員攀爬噴藥，非常危險，因此尋求無人飛機噴藥滅蚊。

衛生局商請國衛院蚊媒研究中心及產學合作的經緯航太公司出動無人機，到果菜市場屋頂進行殘效水噴滅蚊作業，未料水噴作業不多久就下起大雨，只好暫時停止噴藥作業。

陳朝東說，今噴灑15％濃度的陶斯松藥劑，屬於有機磷劑，因擔心下雨噴藥殘效降低，比過去清潔隊執行水溝噴藥的濃度提到到4倍，殘效效果仍可達半個月以上。

陳朝東說，2年前經緯航太曾在台南市的屋簷溝探勘、測試，上週也在鼎金里金獅湖市場周邊進行環境探勘，這次應用在空中噴灑殘效水噴藥劑，是他個人從事登革熱防治19年來第一次。

經緯航太工程師溫修賢表示，直升機型無人機過去用於農業防治噴藥，噴農田最重可載運16公升農藥，一般作業載重12公升藥物，風速每秒4公尺以上就需停止噴藥作業，無人機零件怕淋雨，也要避免雨天噴藥。

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