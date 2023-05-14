曾喊話王文宗非88槍指使者否則發雞排 蔡育輝：法院定罪發2千份

蔡育輝曾公開指王文宗絕非88槍幕後指使者，否則他發500份雞排賠償。他說，若法院判決確定，加碼發放2000份。（記者蔡文居攝）

2023/05/14 13:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案，檢方上個月起訴指控涉案的學甲慈濟宮董事長王文宗為幕後藏鏡人。民進黨南市議員蔡筱薇昨天公開向國民黨市議員蔡育輝喊話「說好的500份雞排呢？」事隔1個月怎不見蹤影？蔡育輝今天表示，檢方起訴不等於有罪，若法院確認王是指使者，他加碼發放到2000份，說到做到。

蔡育輝於今年3月，曾公開打包票，指王文宗絕非88槍幕後指使者，否則他願向大家道歉，並發放500份雞排賠償。

市議員蔡筱薇表示，蔡育輝說過王文宗如果是88槍幕後藏鏡人，他要請大家吃雞排，而台南地檢署也已完成偵結，起訴確認王就是藏鏡人。但蔡育輝說好的500份雞排呢？怎麼迄今還不見蹤影，這樣的民代要大家怎麼「Trust」。

蔡育輝則表示，檢方起訴不一定有罪，要法院定罪後才算。雞排事小，他並非輸不起，台灣是法治國家，檢方提起公訴，法院認定後判決有罪確定，這才合理，否則被檢方起訴的人，就都有罪嗎？

他表示，檢方要聲押王文宗，最後法院並未裁准。如果王文宗被法院判決確定是幕後指使者，不要說500份雞排，2000份他都敢發，並在新營民治和台南永華的市議會各發1000份，即使他沒當議員了也會發。

民進黨南市議員蔡筱薇公開向國民黨市議員蔡育輝喊話「說好的500份雞排呢？」（記者蔡文居攝）

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