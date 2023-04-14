88槍擊案起訴王文宗 南市議會國民黨團不解

南市國民黨團書記長蔡育輝表示，王文宗協助紅龜藏匿是熱心過頭，國民黨團也譴責，但王文宗絕不是88槍擊案的幕後藏鏡人。（記者蔡文居攝）

2023/04/14 17:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南地檢署今天以88槍案共犯起訴學甲慈濟宮董事長王文宗，南市議會國民黨團今天表示不解。黨團指出，犯案動機是刑事犯罪偵查的關鍵要素，檢方新聞稿坦承動機待查，卻執意以違反槍砲彈藥管制條例共犯起訴王文宗，令人不禁質疑全案快速起訴背後是否有政治壓力介入。

南市國民黨團表示，之前台南地院駁回王文宗聲押案裁定書就曾明白寫著「依卷內事證難認定與槍擊共犯犯意聯絡、行為分擔」，各界都在討論，88槍擊案是跟前民進黨中執委郭再欽太陽光電2.5億公關費被侵吞有關，南檢為何不查？

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國民黨團書記長蔡育輝表示，88槍擊案全國矚目，大家都期盼儘速偵破全案，豈料，查出王文宗藏匿槍手紅龜等人後，民進黨傾全黨之力指王文宗是幕後藏鏡人，連南檢都召開記者會說明王文宗是藏鏡人。

王文宗是甚麼樣的人？只要當地的鄉親和政治圈的人士，都知道王文宗有著人親土親的豪氣，綠藍都友好，之前南部漁獲海鮮產銷出問題，他二話不說就協助漁民們外銷到中國。

蔡育輝說，王文宗協助紅龜藏匿可能是熱心過頭，但王文宗絕不是88槍擊的幕後藏鏡人，大北門地區選情單純，他也沒有親友參與第四屆議員選舉，為何要教唆紅龜去開槍？動機何在？

蔡育輝說，犯案動機是刑事犯罪偵查的關鍵要素，檢方起訴書說動機待查，為何急著訴王文宗？檢方倉促起訴如何面對法院證據不足的質疑？檢方身為偵查犯罪的主體，是否應該深入追查盤根錯節的太陽光電黑金弊案，而不是急著將沒有犯意聯絡行為分擔的王文宗以違反槍砲管制條例起訴。

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