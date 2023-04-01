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    王文宗涉學甲88槍擊案從收押改70萬交保 南院更裁理由曝光

    檢警偵辦學甲88槍擊案，查出學甲慈濟宮董事長、前學甲鎮代會主席王文宗，幕後大力協助「紅龜」洪政軍藏匿中國。（取自學甲慈濟宮臉書）

    檢警偵辦學甲88槍擊案，查出學甲慈濟宮董事長、前學甲鎮代會主席王文宗，幕後大力協助「紅龜」洪政軍藏匿中國。（取自學甲慈濟宮臉書）

    2023/04/01 02:05

    〔記者王捷／台南報導〕台南學甲88槍擊案，在上個月24日拘提涉嫌協助洪政軍藏匿的學甲慈濟宮董事長王文宗，檢方在聲押獲准後，王文宗被認為是槍擊案的幕後「藏鏡人」，他提出抗告由高分院發回後，今天南院凌晨更裁，以70萬交保但限制出境，另外外傳他是「藏鏡人」一事，南院指出，目前沒證據表示他與槍擊案有關。

    南院：目前沒證據顯示王與槍擊案相關

    檢方舉出相關證據，認為王文宗涉嫌槍砲及窩藏嫌犯，他兩度前往中國、提供手機等證據，讓專案小組懷疑他可能協助洪政軍偷渡，在槍擊案偵辦期間，王文宗兩度被警方傳訊，也傳出上個月24日當天王文宗正打算出境，最後被警方攔下來，並聲押獲准。

    上個月25日，王文宗不服提出抗告，台南高分院昨天撤銷原裁定，羈押庭在3月31日深夜11點開始，直到凌晨1點傳出交保消息，南院分別就槍砲、窩藏人犯兩點給出更裁理由。

    南院指出，檢方認為王文宗與槍擊案有共犯關係，但以目前證據，難以證明王文宗與槍擊案有關。因此，無法認定王文宗有恐嚇罪及持有槍枝子彈罪的共同涉犯嫌疑。

    限制住居及出境出海 期限8個月

    但是，依據王文宗與證人的說法，加上卷內證物，可以認定被告涉嫌藏匿人犯罪，嫌疑重大，而且王文宗長期在台灣及中國地區往返，具有逃亡可能性，符合羈押條件，但藏匿人犯不算重罪，加上律師提出具保，所以南院准許王文宗70萬交保，同時限制住居及出境出海，期限為8個月。

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