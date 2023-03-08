為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    「蛋荒」美食之都成重災區 台南阿婆、銀波布丁調漲又減量

    古早味銀波布丁也扛不住蛋價狂漲，預計調漲產品價格5至10％，並減量販售。（記者王姝琇攝）

    古早味銀波布丁也扛不住蛋價狂漲，預計調漲產品價格5至10％，並減量販售。（記者王姝琇攝）

    2023/03/08 16:25

    〔記者王姝琇／台南報導〕全國近期陷入「蛋荒」危機，餐飲烘焙業受到衝擊，美食之都台南更是重災區，不少名店受到影響；知名的鴨母寮市場「阿婆布丁」公告調整價錢，團購者需提早3天預訂，店售部分則是限量賣完為止；府城古早味「銀波布丁」也考慮3月底或4月初從40元調漲到45元。

    鴨母寮阿婆布丁（弘記美食店）是台南傳統布丁名店之一，3月1日公告調整售價至單顆23元（調漲5元），不僅如此，因為雞蛋缺貨，布丁產量也受到影響，店家特地公告團購務必至少提前3天以上先預訂，且有預訂還不一定能出貨。

    而開業84年的古早味銀波布丁也扛不住，焦糖雞蛋布丁從每顆40元預計將調整為45元，暫定4月全品項將調漲5至10％。銀波布丁薛副總表示，銀波布丁幾乎都使用新鮮雞蛋製成，每週至少需100箱（每箱20斤）雞蛋；尤其連假遊客眾多，至少使用150箱雞蛋，但因該公司有固定的供應商，加上用蛋量大，目前雖減量到貨，但還不致於無蛋可賣。

    薛副總說，從去年2、3月起蛋價即緩慢上揚，每箱從700元一路漲到年底的800多元。沒想到，今年以來的蛋價漲幅更驚人，目前已高達每箱1000元，公司已計畫全面調漲產品價格5至10％；但究竟是清明連假前或連假後調漲？還在討論中。

    至於是否改用進口蛋？薛副總也不諱言，銀波布丁製作的過程，需要使用2天以內的新鮮雞蛋，否則無論蛋香或口感都會受到影響；鑑於進口蛋往往冷藏多日才能到貨，該公司並不考慮使用。

    創立於1939年的銀波布丁，是遊客必吃的口袋名單之一。（記者王姝琇攝）

    創立於1939年的銀波布丁，是遊客必吃的口袋名單之一。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1人限領10顆 基隆市議員張秉鈞募5000顆蛋發送服務處前現人龍
    2023/03/08 13:20

    1人限領10顆 基隆市議員張秉鈞募5000顆蛋發送服務處前現人龍
    「蛋蛋前線支援地圖」買蛋不撲空！ 網大讚：真正的雞蛋國家隊
    2023/03/08 12:40

    「蛋蛋前線支援地圖」買蛋不撲空！ 網大讚：真正的雞蛋國家隊

    「進香神器」讓寶神、轎班人員超有感！
    鴨蛋也是蛋「但加工無法取代」 陳吉仲：沒做好會知所進退
    2023/03/08 11:15

    鴨蛋也是蛋「但加工無法取代」 陳吉仲：沒做好會知所進退
    保障營養午餐費達62元 偏鄉24萬名學生受惠
    2023/03/08 08:04

    保障營養午餐費達62元 偏鄉24萬名學生受惠

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    三姐弟雞蛋布丁沒雞蛋 不改名最高可罰300萬
    2016/01/20 18:23

    三姐弟雞蛋布丁沒雞蛋 不改名最高可罰300萬
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播