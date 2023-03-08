「蛋荒」美食之都成重災區 台南阿婆、銀波布丁調漲又減量

古早味銀波布丁也扛不住蛋價狂漲，預計調漲產品價格5至10％，並減量販售。（記者王姝琇攝）

2023/03/08 16:25

〔記者王姝琇／台南報導〕全國近期陷入「蛋荒」危機，餐飲烘焙業受到衝擊，美食之都台南更是重災區，不少名店受到影響；知名的鴨母寮市場「阿婆布丁」公告調整價錢，團購者需提早3天預訂，店售部分則是限量賣完為止；府城古早味「銀波布丁」也考慮3月底或4月初從40元調漲到45元。

鴨母寮阿婆布丁（弘記美食店）是台南傳統布丁名店之一，3月1日公告調整售價至單顆23元（調漲5元），不僅如此，因為雞蛋缺貨，布丁產量也受到影響，店家特地公告團購務必至少提前3天以上先預訂，且有預訂還不一定能出貨。

而開業84年的古早味銀波布丁也扛不住，焦糖雞蛋布丁從每顆40元預計將調整為45元，暫定4月全品項將調漲5至10％。銀波布丁薛副總表示，銀波布丁幾乎都使用新鮮雞蛋製成，每週至少需100箱（每箱20斤）雞蛋；尤其連假遊客眾多，至少使用150箱雞蛋，但因該公司有固定的供應商，加上用蛋量大，目前雖減量到貨，但還不致於無蛋可賣。

薛副總說，從去年2、3月起蛋價即緩慢上揚，每箱從700元一路漲到年底的800多元。沒想到，今年以來的蛋價漲幅更驚人，目前已高達每箱1000元，公司已計畫全面調漲產品價格5至10％；但究竟是清明連假前或連假後調漲？還在討論中。

至於是否改用進口蛋？薛副總也不諱言，銀波布丁製作的過程，需要使用2天以內的新鮮雞蛋，否則無論蛋香或口感都會受到影響；鑑於進口蛋往往冷藏多日才能到貨，該公司並不考慮使用。

創立於1939年的銀波布丁，是遊客必吃的口袋名單之一。（記者王姝琇攝）

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