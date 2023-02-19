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    網友爆「超噁」用餐經驗 台南衛生局：稽查屬實限期改正

    某知名連鎖餐廳被消費者在網路爆料水杯不潔，台南市衛生局今天派員前往稽查。（圖由台南市市衛生局提供）

    某知名連鎖餐廳被消費者在網路爆料水杯不潔，台南市衛生局今天派員前往稽查。（圖由台南市市衛生局提供）

    2023/02/19 17:55

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南某知名連鎖餐廳被消費者在網路爆料水杯不潔「超噁」，恐有食品衛生安全之疑慮。台南市衛生局今天派員前往稽查，現場查核確實有部分水杯清潔度不佳，及作業場所部分不符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正。

    一名網友在爆料公社分享18日前往某知名餐廳用餐的「噁心經驗」，文中提及，店員送來4個水杯讓我們裝飲料，杯子內、外都明顯沒洗乾淨，於是拿出自備的純水濕紙巾擦拭，「一擦真的嚇到，杯子裡面超噁」，同時也順便提醒隔壁桌帶著孫女用餐的老夫婦，擦拭結果也一樣。「向店員反應後只是沖個水又送上來，再次擦拭結果還是相同，整個火氣都上來！以後也不會想再光顧了。」

    衛生局接獲消息，今天隨即派員前往稽查，衛生局表示，現場查核確有部分水杯清潔度不佳及作業場所部分不符合食品良好衛生規範準則，責令業者限期改正；並呼籲餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所供應食品之衛生安全。

    衛生局提醒業者，依食品安全衛生管理法規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反《食品良好衛生規範準則》規定，經命其限期改正，屆期不改正者，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

    網友在爆料公社分享18日前往某知名餐廳用餐的「噁心經驗」。（圖擷取自臉書「爆料公社公開版」）

    網友在爆料公社分享18日前往某知名餐廳用餐的「噁心經驗」。（圖擷取自臉書「爆料公社公開版」）

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