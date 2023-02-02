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    Coco壹番屋也被「恐攻」！噁男拿整盒醬菜狂吸 店家出面澄清

    知名連鎖店CoCo壹番屋也爆出男客人狂吸醬菜的噁心事件。（圖擷取自推特）

    知名連鎖店CoCo壹番屋也爆出男客人狂吸醬菜的噁心事件。（圖擷取自推特）

    2023/02/02 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕日本一名17歲少年日前到連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）用餐，惡意狂舔店內公用醬油罐引發軒然大波。類似事件也曾在知名咖哩專賣店上演，男客人捧著整盒醬菜「福神漬」狂吞，噁心畫面曝光也引起不少網友討論。

    壽司郎惡搞事件爆發後，日本社群開始出現各種「客人恐攻」影片，就連「Coco壹番屋」也淪陷。從影片能發現，當時一名內用男子拿起桌上的醬菜「福神漬」，接著就開始用自己的湯匙大口狂吞，口水幾乎沾滿醬菜盒，整個過程中，一旁友人見狀也未阻止。

    影片曝光後，網友紛紛留言說，「竟然連Coco壹番屋也淪陷了……」、「最近真的好多惡搞影片」、「有些客人的素質真的好糟糕」、「加入人生完蛋的行列」、「這種行為到底哪裡有趣」、「好噁心」、「不覺得丟臉嗎」。

    對此，日媒《JCAST NEWS》也實際訪問業者，公司坦承過去確實曾發現這起事件，但影片拍攝時間是在2019年12月，當事者也對此道歉並將事情解決，如今因為壽司郎惡搞事件再度引起關注，業者強調，後來就沒有發生過其他「衛生不良」的事件。

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