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    台南大內酪梨節將登場 青農傳授挑選秘訣

    市長黃偉哲（右4）為即將登場的大內酪梨節，率先炒熱氣氛。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲（右4）為即將登場的大內酪梨節，率先炒熱氣氛。（記者劉婉君攝）

    2022/07/26 12:11

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內區為全國最大的酪梨產區，目前正值盛產期，大內酪梨節產業文化活動將於7月31日登場，大內青農傳授挑選秘訣，表皮粗糙、略留蒂頭、果重約500公克至1斤最好。

    大內酪梨節即將登場，大內區長李義隆與台南市長黃偉哲今天上午一同召開記者會，率先為活動炒熱氣氛，與大內國中舉重隊選手一起跳有氧舞蹈，並示範大內酪梨搭配東山蜂蜜、柳營牛奶特調的鮮榨酪梨牛奶，現場並一字排開18種品種的酪梨，讓與會者大開眼界。

    黃偉哲指出，大內的酪梨栽種面積及產量為全國之最，產季從6月到隔年2月，栽培品種眾多，全台有3成的酪梨生產於大內，可以說是台灣的「酪梨之鄉」。台南的酪梨經過農民的努力及市府的大力行銷，已經打響名號，價錢也很好，希望藉由多元行銷通路的開發，不管是盛產期或減收期，都能有很好的銷售成績。

    李義隆表示，大內酪梨節將於7月31日上午9時，在大內圖書館前登場，有闖關、趣味賽、酪梨輕食DIY、可口可樂免費送、舞台表演、小農市集等。區公所也與台南人氣甜點店家「肥貓咖啡」合作，推出限定「酪梨布丁奶油乳酪」甜點罐，活動當天也將限量販售。

    大內酪梨節記者會上，18種酪梨品種一字排開。（記者劉婉君攝）

    大內酪梨節記者會上，18種酪梨品種一字排開。（記者劉婉君攝）

    大內青農陳眾正傳授挑選酪梨的秘訣，表皮要粗造，並留有一點蒂頭為佳。（記者劉婉君攝）

    大內青農陳眾正傳授挑選酪梨的秘訣，表皮要粗造，並留有一點蒂頭為佳。（記者劉婉君攝）

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