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    「大人的玩具」情趣店暗藏職業賭場 警破獲逮18人查扣40萬現金

    台南永康一處情趣店竟暗藏職業賭場，警方接獲情資，昨深夜破門攻堅，逮獲負責人、工作人員及賭客等18人，查扣約40萬現金、撲克牌、骰子等證物。（民眾提供）

    台南永康一處情趣店竟暗藏職業賭場，警方接獲情資，昨深夜破門攻堅，逮獲負責人、工作人員及賭客等18人，查扣約40萬現金、撲克牌、骰子等證物。（民眾提供）

    2022/05/05 09:28

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康區一處以「大人的玩具」為名的情趣店，竟掛羊頭賣狗肉暗藏百家樂職業賭場，警方掌握情資蒐證約一個禮拜，昨晚由保安警察大隊霹靂小組破門攻堅查緝，當場逮獲賭場許姓負責人與工作、把風人員及賭客共計18人，同時查扣現金40萬5400元、撲克牌、骰子等證物，全案依賭博罪嫌移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

    永康警方調查，43歲許姓賭場負責人利用「大人的玩具」情趣店，掛羊頭賣狗肉躲避查緝，但因情趣店深夜出入分子複雜，且裝有監視器，引起注意；警方接獲線報，由偵查隊、督察組與大灣派出所組成專案小組查緝，經一星期蒐證，確定暗藏百家樂職業賭場，隨即報請檢察官向法院聲請搜索票，由保安警察大隊霹靂小組帶隊，昨深夜帶頭破門攻堅。

    警方當場逮獲負責人許姓犯嫌、工作人員黃姓犯嫌等11人（含房東）及賭客7人，共計18人，並查扣現金新臺幣40萬5,400元、籌碼達新台幣5885萬9300元、撲克牌16副、骰子4顆、監視器主機1臺（含鏡頭3個）等營賭證物，「大人的玩具」竟是賭具遍佈的職業賭場。

    警方表示，全案依刑法賭博罪將賭場負責人許姓犯嫌、工作人員與屋主等10人移送法辦外，其餘7名賭客依社會秩序維護法各裁處9000元。

    永康警方強調，查緝不因疫情而鬆懈，職業賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，影響社會治安，呼籲民眾倘有發現任何可疑，請立即報案或與轄區派出所聯繫，警方也會全力掃蕩轄內賭場，民眾切勿以身試法。

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