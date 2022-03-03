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    全台大停電 台南部份停電地區上午10：45分開始恢復供電

    台南地區大停電，網友PO照房內一片「黑麻麻」。（陳姓讀者提供）

    台南地區大停電，網友PO照房內一片「黑麻麻」。（陳姓讀者提供）

    2022/03/03 10:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全台大停電，台南市長黃偉哲第一時間透過臉書、 Line等宣導管道發布訊息，市府團隊已掌握狀況，迅速應變中；台南部份停電地區已於上午10時45分左右恢復供電。

    此外，台灣自來水公司官網公告，因台電無預警停電造成無法供水，自3月3日10時至3日下午1時30分停水。停水範圍為台南市東區、中西區、永康區、北區、南區、安平區、佳里區、新營區、歸仁區。

    黃偉哲表示，目前全台包括台南部分地區，突然發生停電狀況，市政府已經透過緊急通報，掌握各區停電狀況，重要交通路口號誌停電，已經由警察局指揮中，請民眾小心駕駛，並暫時勿搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999。

    黃偉哲說，因應部份區域停電，已聯繫警廣廣播電臺，提醒民眾遇停電路段時，應減速慢行，注意交通安全。

    據了解，台南地區大停電，安南區、永康、東區、北區住戶大樓或店家受影響，有人受困電梯中，住户停水；也有網友回報留言說，安平工業區、官田工業區停電。

    市府表示，台灣電力公司核三廠2部機組停機，造成全台大停電，目前2部機組均依程序安全停機，無核安顧慮。台南市交通局統計，南市3800處交通號誌約有1600處受影響斷電，斷線率42%，交通局立即轉知市警局及交通大隊協助派員疏導指揮。

    南市警局指出，警方接獲停電通報後，隨即調度動員所有線上警力，前往各主要路口協助交通疏導，維護民眾交通安全。警方呼籲民眾行經交通號誌不亮的路口，應減速慢行。

    台南市長黃偉哲透過各社群管道發佈停電訊息，將持續掌握隨時更新訊息。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲透過各社群管道發佈停電訊息，將持續掌握隨時更新訊息。（擷自臉書）

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