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    土地公暖壽喜沾財氣 台南福德爺廟3/3發限量紅包

    台南六合境油行尾福德爺廟去年首次在福德正神壽誕日發放紅包，獲得熱烈迴響。（記者王姝琇攝）

    台南六合境油行尾福德爺廟去年首次在福德正神壽誕日發放紅包，獲得熱烈迴響。（記者王姝琇攝）

    2022/03/01 14:35

    〔記者王姝琇／台南報導〕農曆2月2日為福德正神（土地公）聖誕日，中西區六合境油行尾福德爺廟將於3日晚間11點（子時）舉行祝壽儀式，屆時將發放300份「平安福德金」紅包，讓信眾喜沾財氣。福德爺廟主委張天建表示，因疫情關係平安宴確定取消，另準備平安福德金，發放份數是去年的3倍，邀民眾共同來祝壽，領紅包招財祈平安。

    油行尾福德爺廟創建於明永曆20年（1666年），迄今超過350年歷史，除主祀福德正神之外，還有配祀全台唯一靖海侯施琅大將軍。民俗上土地公被尊奉為財神，不少信眾參拜祈求福德金，庇佑生意興隆。而福德爺廟每年僅限於新春期間提供祈借福德金，故要取得這裡的發財金並不簡單，去年首度免費發放迴響熱烈。

    張天建表示，去年將建醮剩餘款化做平安福德金，是300多年來首度在福德正神壽誕發放紅包100份；他指出，近2年因疫情關係，祝壽規模縮小許多，往年會席開7、80桌的平安宴邀交陪境逗熱鬧，去年桌數減半，今年則連同魯麵福食都一併宣布取消，但前來祝壽的民眾熱情不減，故特地準備300份紅包發送。另外，擲爐主、頭彩、二彩、三彩則照常舉行。

    廟方也建議，領到紅包的民眾可以存進銀行帳戶，讓金錢流動招財；活動則會在3月3日晚間11點開始發送，歡迎信眾排隊領取。也呼籲前來的民眾配合防疫措施，保持社交距離、全程配戴口罩。

    六合境油行尾福德爺廟將於3日舉辦福德正神暖壽盛宴，並發送限量300包平安福德金。（資料照，記者王姝琇攝）

    六合境油行尾福德爺廟將於3日舉辦福德正神暖壽盛宴，並發送限量300包平安福德金。（資料照，記者王姝琇攝）

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