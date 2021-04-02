南警涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾、退休副所長楊博賢聲押

富商翁茂鍾被聲押。（資料照）

2021/04/02 05:57

［記者王捷／台南報導］紡織富商翁茂鍾掀司法醜聞後，又傳在2012年疑與警方勾串逃勞役服務，其中關鍵人物退休的麻豆分駐所副所長楊博賢，是前任警察局長、現任台中市副市長陳子敬愛將，陳子敬在競選台南市長期間，當時已退休的楊博賢替陳助選，並擔任司機；翁、楊兩人雙雙被檢方以串供為由聲請羈押。

翁茂鍾因為多年前涉嫌炒股，2012年高院判處1年徒刑，後來因翁的戶籍地在台南，案件的執行由北檢轉移到南檢，當時南檢准許翁易服勞役，到麻豆分駐所做勞動工作。

直到今年司法醜聞爆發，高檢署檢視過去卷宗時發現，翁2012年在短短9個月內，就把2196小時的勞役執行完畢，因9個月要不休息、每天平均做8小時，才會有這樣的結果，因此讓高檢起疑，其中把關翁是否完成勞動的麻豆分駐所副所長楊博賢成為關鍵角色。

楊博賢是「台灣省警察專科學校」（舊名）第100期第二梯次，在畢業後因成績優異，當時爭取到少見的南部缺，從警在麻豆分局30年；早年他因落實查訪戶口得名，與當時獲選全國模範警察的陳子敬同梯出國考察，兩人在同一班機上結緣，當時陳子敬還未任警長，卻認同在楊的能力，兩人的感情延續到退休後，陳子敬參選台南市長時，楊博賢還曾替陳子敬助選，替陳開車當司機。

陳子敬最後退選，到台中擔任副市長，楊博賢也回歸退休生活，豈料突然傳出楊與翁茂鍾勞役事件有關，許多同事都相當訝異，高檢還為此派了檢事官到台南，並要南檢調查此案，南檢在檢察長葉淑文指揮下，又調派7位檢察官與19位檢察事務官，兵分6路帶回8名現職員警以及包含翁的5名退休員警。

聲押消息傳出有基層大喊不滿，認為楊博賢是基層幹部，面對翁茂鍾這類「重要人士」不敢任意做決定，每每弊案總是基層背黑鍋，希望這次檢方主持正義；檢方則強調，只要有證據依法究辦。

楊博賢曾獲南警好人好事代表，與時任警長陳子敬（右）合影。（翻攝楊博賢臉書）

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