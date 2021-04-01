上任後首公開露面！台南角頭陳建文出殯 四海幫新幫主率幫眾致哀

四海幫新任幫主張存偉，接任後首次在大型公開場合露臉。（民眾提供）

2021/04/01 16:10

［記者王捷／台南報導］台南角頭陳建文今天出殯，全國各大幫派成員齊聚送別「建文」，其中在3月底接任四海幫幫主的「純偉」張存偉首次以幫主身分率四海幫眾現身公開場合；而竹聯幫仁堂及旗下分支弘仁會會長林聖閎也分別率眾致哀，對於黑道的權力展現，警方針對前往參加公祭人士逐一蒐證，各分局在外圍以警力包圍，所幸整場公祭未傳出騷動，僅開出20多張違停罰單。

角頭「建文」公祭據傳由天道盟盟主「鐵霸」曾盈富操盤，大約花了2千多萬籌辦，公祭前3天，鐵霸就前往上香致意；另外，道上盛傳為了制衡「鐵霸」升格的「太陽盟」，在去年因「直播主連千毅之亂」聞名，該盟主長黃俊傑也與曾盈富一同現身。

在外省掛幫派方面，警方統計，竹聯、四海幫大約有6、700人到場，尤其在公祭時，整排的穿黑西裝的幫眾太多，會場塞不下，人龍從會場一路排到道路雙黃線，約有100公尺，受到警方注目的是四海幫主「純偉」以及竹聯幫仁堂旗下弘仁會的會長「小阿閎」林聖閎，都到現場。

由於台南黑道都是角頭各據一方，甚少團體幫派，局長方仰寧沿用台北模式維護現場秩序，主辦會場周圍由分局長率隊團團包圍，如果有風吹草動，即可鄰近支援，為了展現警方實力，1日凌晨警方先一步擴大臨檢轄區的八大行業，清晨6點更在則在會場部署霹靂小組，所幸未傳事端。

刑大隊長林宏昇進入會場坐鎮。（記者王捷攝）

眾人步行扶靈。（記者王捷攝）

家屬、親友參加火葬儀式。（記者王捷攝）

在地勢力參加過火儀式。（記者王捷攝）

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