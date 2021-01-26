助視障者安心出門 南市智慧有聲號誌今年將增至16處

南市目前有12個路口設置智慧有聲號誌，視障團體體驗後的反應不錯。（記者劉婉君攝）

2021/01/26 16:10

［記者劉婉君／台南報導］台南市去年於新營火車站前圓環、永華路與建平路口等12處口建置新式智慧有聲號誌，經視障者與專業定向師體驗，反應不錯，今年預計再增設4處，累計將達16處。

新式智慧有聲號誌除了傳統式聲音告知功能外，視障者還可透過手機App，開啟藍牙連結路口的行人號誌，走到路口時就能自動定位，播報路名及紅綠燈剩餘秒數等資訊，並增設路口導引標線引導視障者可以直線通過馬路，行走更安全。

全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得主金筱真以視障者家屬的身分，肯定智慧有聲號誌對視障者的幫助，希望市府可以持續擴大建置，並進一步推廣到全國，讓視障者不用依靠別人也能安全走到戶外。

台南市長黃偉哲表示，如果經費許可，市府會繼續再增加設置，希望今年度增加的數量能夠大於4個路口。台南市的路口有7、8千座，市府會持續增加無障礙設施，也希望南市在這個方面持續保持全國領先。他也呼籲用路人在行經相關路口時，禮讓視障朋友優先通過。

交通局局長王銘德表示，依視障團體所提的需求，今年4個新增的地點分別為柳營奇美醫院、永康奇美醫院、安南醫院、郭綜合醫院等4處地點的路口。

而目前已設置的12處分別為：新營區新營火車站圓環、民治路與府西路口、民治路與健康路口、安平區永華路二段與建平路口、東區小東路與勝利路口、小東路與林森路口、前鋒路與大學路西段口、中西區中山路focus百貨前、火車站圓環與中山路及成功路口、五妃街與健康路一段170巷口、健康路一段體育路口。

台南市長黃偉哲（中）表示，今年將再增設4處新式智慧有聲號誌，讓視障者過馬路更安全。（記者劉婉君攝）

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