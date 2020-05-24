一期稻開始收割 黃偉哲勘查稻熱病：今年防治佳

南市一期稻作開始收割，台南市長黃偉哲今前往主要米倉後壁區勘查稻熱病及稻米產銷情形，監控顯示今年稻熱病影響小，積極推廣的台南越光米品質佳。（記者王涵平翻攝）

2020-05-24 13:20:24

〔記者王涵平／台南報導〕南市一期稻作開始收割，台南市長黃偉哲今前往主要米倉後壁區勘查稻熱病及稻米產銷情形，監控顯示今年稻熱病影響小，積極推廣的台南越光米品質佳。

南市農業局表示，台南為國內水稻主要產區，年種植面積高達24000公頃，今年一期作14000公頃，近日開始收割，然因鋒面帶來豪大雨量，市長擔心稻熱病疫情，今日與農業局會同臺南區農業改良場嘉義分場長陳榮坤、後壁區長翁振祥、後壁區農會總幹事張逸玟及芳榮米廠執行長黃麗琴、農民前往田區了解。

農業局長謝耀清表示，連日豪雨易導致稻熱病發生，主要病徵出現在主梗穗頸、枝梗、穀粒及謢穎的穗頸，直接影響產量。

水稻穗稻熱病預防重於治療，於抽穗前3~5天施藥一次後，再於齊穗期進行第二次施藥，並注意避免施用過量氮肥，即可有效防治穗稻熱病發生。

鑒於雲嘉南地區去年於一期作發生大面積稻熱病為害，今年台南市政府嚴陣以待，時時監測轄內水稻穗稻熱病發病情形，依據農業局及台南區農業改良場監測數據表示，南市罹染有穗稻熱病的田區發生程度屬1級（罹病穗率<5%），受穗稻熱病的影響甚微，請農民無須驚慌。

市府近年積極推廣台南越光米（台南16號），目前契作面積為112公頃，口感Q彈飽滿，咀嚼後黏中帶甜，除熱飯好吃，更是做壽司的首選米種，今年一期作新米即將上市，歡迎各界踴躍選購。

南市一期稻作開始收割，台南市長黃偉哲今前往主要米倉後壁區勘查稻熱病及稻米產銷情形，監控顯示今年稻熱病影響小，積極推廣的台南越光米品質佳。（記者王涵平翻攝）

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