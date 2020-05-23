環南化水庫自行車挑戰賽事故 市府：勸延期無共識撤銷共同主辦

環南化水庫自行車挑戰賽事故，市府回應表示，曾力勸延辦未獲共識，因此撤銷共同主辦及補助。（記者洪瑞琴攝）

2020-05-23 17:46:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市玉井區體育會舉辦「環南化水庫自行車挑戰賽」，今（23）日上午於楠西區台3線355公里處發生3部自行車追撞事故，引起外界關注。

對此，南市體育處回應表示，該賽事原訂3月份辦理，因受武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響延後至5月23日，而近日南部地區又因連日豪雨，山區土質較為鬆軟，道路濕滑，曾強烈建議承辦單位玉井區體育會延期再辦，而該會考量已有選手抵達台南，所以調整路線後仍如期辦理。

南市體育處表示，這項賽事原為市府與南市體育總會共同主辦，玉井區體育會承辦，市府雖支持各項體育賽事，但應以選手安全為首要考量，經多次與玉井區體育會溝通延期無共識之下，才決定撤銷補助及共同主辦，未來也將堅持守護民眾健康運動立場，營造安全的運動環境。

據了解，該追撞事故發生後，經警消前往處理後，分別將傷者送往麻豆新樓醫院及柳營奇美醫院，目前選手生命跡象穩定，後續狀況由主辦單位持續關心中。

今天上午玉井區氣候良好無雨，據玉井區體育會表示，事故發生原因為選手車輛爆胎，造成後方車輛閃避不及，導致追撞事故，後續也將持續關心選手癒後狀況。

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