台南4學子愛音樂 自辦售票音樂會圓夢

2019-09-01 22:15

［記者劉婉君／台南報導］台南市4名熱愛音樂的高中生，從小學開始就一起吹奏薩克斯風，在高中的最後一個暑假，4人共同籌辦了第一場售票音樂會，精彩演出博得滿堂采。

台南應用科大音樂系吳宇正、黎明高中王文佐與南科實中王智弘，3人都在永信國小管樂團開始接觸薩克斯風，也因為音樂，認識目前就讀高雄市鳯新高中音樂班2年級的柯達璿，10年來，4人每週都會聚在一起練習，音樂就是他們生活不可或缺的一部分。

升上高三後，學測的壓力也日益加重，未來上大學後，4人也可能會因為到外縣市求學而分開，為了讓大家看見4人10年來的努力成果，也一圓共同的夢想，決定要合辦人生第1場售票音樂會，經過2個月的準備，終於在今天下午實現。

4人今天在涴莎藝術展中心舉辦《自由•風響》薩克斯風四重奏音樂會，曲目安排、節目冊上的曲解撰寫等均自己來，擁有豐富演出及比賽經驗的4人，在舞台上表現出色，有時也會配合樂曲帶動台下觀眾著節奏打拍子，觀眾也對演出報以熱烈的掌聲。

4人說，為了今天的表演，事前反覆練習許久，壓力很大也很累，但看到許多觀眾入場，反應也相當不錯，真的很開心。

未來除了吳宇正和柯達璿已確定會朝音樂方向前進，王文佐和王智弘在準備學測之餘，也不會放棄練習薩克斯風。

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