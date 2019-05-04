神！他在爆炸後學會新技能 沒有樂器也能演奏薩克斯風

2019-05-04 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕太猛了！奈及利亞31歲男子阿魯嘎（Tosan Arugha）被稱為「人體薩克斯風」，因為他不用樂器靠著雙唇就能吹出薩克斯風的音色和曲調，令人嘖嘖稱奇的背後同時也藏著辛酸故事，原來他在爆炸受傷後才開始擁有這項技能。

據《CNN》報導，2010年，阿魯嘎在奈及利亞石油豐富但屢有衝突的三角洲地區遭遇爆炸，臉部嚴重燒傷，足足住院治療半年之久，事後尼日河三角洲解放運動組織聲稱對此次襲擊負責。

阿魯嘎在住院期間開第3次手術之前，突然發現自己的嘴巴可以吹奏出音樂，為了避免自己無聊，往後躺在病床的時間他就一直在吹。

阿魯嘎康復出院後，到教堂展示自己的新技能，獲得教友們的讚賞，但直到他的兄弟今年鼓勵他把才能散播出去後，阿魯嘎才開始設立各種社交媒體帳戶，例如Instagram等等。

阿魯嘎從奈及利亞三角州立理工學院畢業後，目前正在排練樂曲好讓自己的才能變得更完善。仔細觀察阿魯嘎「吹奏」的方式，相當於類似吹口哨時的動作，但卻帶著薩克斯風的優美音色。

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