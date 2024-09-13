退休主管中頭彩 捐800萬給台中市府

大樂透頭彩中獎人捐贈800萬給市府做社福，由台彩公司代表中獎人捐贈。（記者蔡淑媛攝）

2024/09/13 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大樂透今年五月在台中開出頭獎一．九七億元，得主是六十多歲的退休主管，十七年來每期花千元買大樂透，今年獨得彩金，捐出一八○○萬做公益，其中八○○萬捐給台中市政府做社會福利，今天由台灣彩券公司董事長黃志宜代表中獎人捐贈，由市府副秘書長張大春代表市長盧秀燕受贈。

該期頭獎開在西區「阿蓮一路發彩券行」，黃志宜表示，這名中獎人從二○○七年還在當運輸業小主管時，就固定買大樂透彩券，彩齡長達十七年，平均每期購買一○○○元，習慣電腦選號，這次中獎的彩券為電選五注二五○元，其中一注中大樂透頭獎。

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黃志宜說，中獎夫妻想回饋家鄉，又剛好看到去年有得主慷慨捐贈七○○萬給市府的新聞，於是決定加碼一○○萬元，共捐出八○○萬元給市府，他也透露，台彩十七年來，單筆捐贈公益金額最高的得主也在台中，當年捐了二．九億元。

張大春表示，八○○萬元會全數用於推動社會福利服務，其中四五○萬元將補助無力負擔安置費用的經濟弱勢個案、九十萬元補助低收與中低收長者購買老花眼鏡、其餘二六○萬元補充強化三家公設民營兒少安置機構的設施、設備以及提升社會福利服務專車，社會局預計共可協助二萬人次以上。

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