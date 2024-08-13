員工子女托嬰中心 中市府帶頭推動

台中市規劃開辦員工子女托嬰中心，未來將進一步輔導企業，也在公司設公托。圖為市長盧秀燕（右二）視察施工狀況。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/13 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市投入一千多萬元經費，規劃在市政大樓一樓以「洞穴」為主題，打造員工子女托嬰中心，預計十月中旬招生，十二月底收托營運，將招收三班○至二歲幼兒，可收四十八名；市長盧秀燕表示，先由市府帶動拋磚引玉，未來推動托幼二．○版，將會輔導員工一定人數的企業，也在公司設公托，讓員工工作無後顧之憂。

0至2歲收3班48人 年底營運

台中市目前有四十五個公托，只有和平、中區和西區還沒有公托，西區正在施工中，社會局表示，為協助送托家庭減輕經濟負擔，孩子送公托，扣除補助，家長只需負擔一千五百元，享有一位托育人員照顧四名幼兒的專業優質服務。公托已完成九倍增，未來將達六十處，支持年輕家庭育兒需求。

市府員工子女托嬰中心在八月動工，設在文心樓一樓，市長盧秀燕昨天視察時表示，希望推動托幼二．○版，先從市府本身做起，有超過一半員工希望有托嬰中心，在人事處、秘書處、社會局及建設局合作下，市府員工子女托嬰中心八月一日動工，預計年底完工，成為中部各縣市第一個縣市府為員工設托嬰中心。

將輔導企業 公司內開辦公托

市府表示，市府員工子女托嬰中心，以公設民營方式設置，提供日間托育服務，班級數規劃為大、中、小三個班，各招收十六名，共計四十八名 ，以市府各機關現職員工的子女或孫子女為收托對象，基地面積約二九三．一六平方公尺，空間規劃包括玄關落塵區、行政保健區、大中小寶活動區等。

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