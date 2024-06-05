《台中》TPASS上路效益 市府未提供惹議

台中市去年開始實施通勤月票，市議員批評市府至今未提出成效。（資料照）

2024/06/05 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會交通地政委員會昨天進行市府提案審議，針對TPASS行政院通勤月票二○二四年票價補助計畫中，台中市配合款一億五千九百四○元，中央補助款為二億七千多萬，不分藍綠市議員均質疑，交通局在通勤月票實施近一年來，未主動提供成效說明給市議會，議會無法接受，要求提出詳細資料。

去年下半年有成長 交局一週內提數據

交通局長葉昭甫表示，目前初步統計，實施通勤月票後，中部地區以二○二三年七月至十二月較二○二二年同期資料分析，在中彰投苗區域內，軌道運輸運量成長超過二四％以上，其次為公共自行車成長十一．三％及公路客運（國道客運）十．四％；中市境內軌道運輸，包含中捷及台鐵運量皆大幅成長超過三成，至於每月成長數，會在一週內提出。

國民黨議員楊大鋐表示，TPASS行政院補助各縣市通勤月票去年七月開始實施，至今將近一年，但交通局未提出成效，議會根本不清楚通勤月票實施後，中市交通運輸量是否提昇？要求交通局要提出說明。

至4/26中市共售出19.3萬張

民進黨議員陳俞融表示，TPASS去年上路後，中市推出多個方案，但實施近一年，交通局卻未向議會提出成效說明，大眾運輸人次提升多少？目前TPASS販售多少張？都沒有備妥數據完整向議會說明。

交通局長葉昭甫表示，目前TPASS截至四月二十六日共售出近二七．三萬張，其中台中境內約十九．三萬張，中彰投苗近八萬張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法