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同窗逾10年 中女雙姝結伴讀台大醫科

台中女中學生陳奕妡（左）、呂維軒，從小學到高中同窗，又攜手錄取台大醫科，將再續同學緣分。（記者蘇孟娟攝）

台中女中學生陳奕妡（左）、呂維軒，從小學到高中同窗，又攜手錄取台大醫科，將再續同學緣分。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/04 05:30

〔記者蘇孟娟、歐素美／台中報導〕台中女中學生陳奕妡、呂維軒從小學到高中均是同學，兩人在高中不但一起參加科展、挑戰網球賽，拚升學過程也互相扶持，三日台大申請入學放榜，已同窗逾十年的雙姝又雙雙錄取台大醫科，將再續同學情緣，兩人都說，珍惜難得的緣分。

陳奕妡、呂維軒互借筆記相扶持

陳奕妡與呂維軒會互相借筆記，支持對方學習需求，有共同運動喜愛的兩人還一起組隊參加網球比賽，因均對醫學有興趣，也一起做免疫學研究參加科展，有趣的是，成績伯仲之間的兩人，意見不合時的方法「很科學」，總找出「科學證據」讓對方信服，雙雙錄取台大醫科，繼續當同學。

女中今年有五人錄取台大醫科，除陳奕妡與呂維軒外，包括胡馨芸、羅胤齊及吳幸恩均榜上有名，五人組讀書會群組分享各科讀書重點，一起交出漂亮的成績單。

此外，女中學生吳善宇是魯凱族原住民學生，從小看到不少部落族人因不懂法被騙，甚至因經濟弱勢想助家計受騙到柬埔寨，讓她立志讀法律以後回部落幫助族人，成功錄取台大法律。

另外，新社高中學生吳俊逸三月遭逢重大車禍，他的母親不幸身亡，自己也一度重傷昏迷，師生輪流到醫院替他加油打氣，經繁星入學錄取中原大學機械系的他，因頭部受仍需二次手術，昨日學校畢業典禮吳俊逸未缺席，展現生命毅力感動不少人，吳俊逸說，他會更珍惜生命並勇敢追夢。

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