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鳳梨生產過剩 高中生研製酵母、果乾

高中生研發將鳳梨果皮製作酵母、果肉製成果乾及麵包貝果。（明道中學提供）

高中生研發將鳳梨果皮製作酵母、果肉製成果乾及麵包貝果。（明道中學提供）

2024/03/30 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕明道中學技術高中部運用專題實作課程，展現創意並實踐社會責任，關心台灣水果生產過剩等議題，四組進入創意專題競賽全國決賽，最令人驚艷的是「『天』衣無『鳳』，無所不『貝』」專題，餐飲科學子利用鳳梨果皮製作酵母、果肉製成果乾，並製作麵包貝果，協助解決鳳梨生產過剩問題。

協助果農 避免價格大波動

明道中學餐飲科江炳杰、莫英浩、吳珊儀因看到二○二一年中國禁止台灣鳳梨進口，想解決鳳梨生產過剩、價格波動問題，結合自身餐飲專業，把鳳梨果皮製作酵母、果肉製成果乾，並結合烘焙製作麵包貝果，發酵過的果皮也能做成堆肥，資源永續利用，以「『天』衣無『鳳』，無所不『貝』」專題進入全國賽。

另一個進入全國賽專題為商業經營科吳柏諺、黃禹齊、謝綉郁研發，因觀察到上班族和老師們常用馬克杯和茶包泡茶，拿出茶包常滴水不方便，遂設計「瀝水架」解決此問題，方便、美觀又能適用不同形狀的馬克杯，未來將申請專利，進而計畫商業量產。

溫馨食光盒 可攜鋰電池保溫

「溫馨食光盒」由電子科陳為新、康華楷同學創意發想，為了解決鐵餐盒散熱快的問題，發明類似食物保溫加熱器產品，透過攜帶式充電鋰電池，讓便當可加熱保溫，同樣進入全國賽。

海洋垃圾船 電腦操控撿海廢

電子科學生朱俊逸、李沅弘、蘇唯鈞發明的「海洋垃圾船」也進入全國決賽，他們從影片見到海洋生物受到塑膠垃圾危害，設計小型的海洋漂浮垃圾回收船，可在岸邊用電腦操控移動，希望改善海洋環境。

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