磁吸移居台中 3成多來自雙北、高雄

2024/01/27 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中去年人口年增數刷新歷史新高，除年增逾三萬人外，民政局更統計高達三成六九的新移入人口來自五都的新北、台北及高雄市，儼然現「中漂」潮；市議會民進黨團總召蕭隆澤與國民黨團執行長陳文政肯定台中市人口持續增加，但兩人不約而同提醒市府，在都市發展下獲「人口紅利」之餘，應加強居住正義，不讓年輕人陷入住不起的困境，另人口多交通負荷相對沈重，也應及早強化交通建設；蕭隆澤更建議應加強都市計畫檢討及規劃，以免移入人口集中少數區域，讓行政區發展失衡。

台中市是全國第二大城，人口數僅次於新北市，民政局統計，去年人口數創歷史新高，大增三萬一四五○人，新移人口前五大依序是彰化縣九三九四人、新北市四九四四人、南投縣四五○八人、台北市三四一三人及高雄市三二六一人，除彰化及南投縣是中彰投生活圈佔地利之便遷入台中外，去年有超過三成九六、一萬一六一八人的人來自五都的雙北及高雄市「中漂」到台中生活。

民政局認為，包括台積電、美光等大廠到台中設廠，工作機會增加吸引外來人口移入，且台中市已具完善都會區型態，又居台灣中心位置，南北移動交通便利，另台中房價相較雙北及高雄市「相對親民」，均是吸引五都等民眾「中漂」台中主因。

包括蕭隆澤與陳文政均強調，移入台中人口應以年輕人為主，但年輕人普遍有租屋需求，促市府加強社會住宅資源等居住正義政策協助，讓年輕人「中漂」到台中好生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法