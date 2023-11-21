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台中》購物節登錄破百億 首抽百萬現金獎

台中購物節開跑廿三天，登錄的消費金額即突破百億元。（記者歐素美攝）

台中購物節開跑廿三天，登錄的消費金額即突破百億元。（記者歐素美攝）

2023/11/21 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕二○二三台中購物節於十月廿六日起跑，截至十九日止，短短廿三天，登錄金額已突破一百億元，台中市政府經發局昨加碼抽出一百萬元現金得主，由市長盧秀燕在豐原陽明市政中心「call out」給得主，可惜得主未接電話。盧秀燕表示，百萬得主在豐原太平洋百貨花費三千二百元，就抽中一百萬元，相當幸運！

市府隨後連絡上首位百萬得主黃小姐，她是澎湖人，住在台中市西屯區，當天帶小孩到后豐鐵馬道騎腳踏車，並參加豐原太平洋百貨萬聖節活動，順道幫小孩買書包，結果就中了百萬現金獎。

8個縣市辦購物節 台中搶搶滾

盧秀燕說，今年全國有八個縣市舉辦購物節相關活動，台中市消費登錄金額遠超過其他縣市、全國率先達第一個百億元，其中，有六十七．七％為台中市民，其餘為外縣市民眾到台中消費，以彰化縣最多，其次是新北市，第三為南投縣。

比去年提早5天達標 明年續辦

盧秀燕表示，今年台中購物節是第五屆，台中市送出的獎項及獎金都是全國最大、最多，預計送出兩億五千萬元總獎品及現金，絕大多數是現金獎，以及汽車、房子等大獎，天天抽現金、週週抽十萬、月月抽百萬，另每破百億登錄金額，會再加碼抽一個百萬現金得主。去年活動到第廿八天才破百億元，今年是在第廿三天就破百億元，成效相當好，將持續辦理。

經發局表示，台中購物節App下載次數達二二○萬次，是全國公部門App類型下載次數最高，且為App Store「旅遊」類中排名第一，為慶祝App下載量突破兩百萬人次，數位治理局也加碼抽獎，如日本雙人來回機票、豪華渡假套房及台中知名飯店等獎項。

經發局指出，不管是台中市民、外縣市及居住本國本地的外國人，皆可下載台中通暨購物節APP參與台中購物節，消費後只要掃描發票或合作店家收據，皆可參加抽獎。

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